Van Rij: geen rol voor fiscus bij belastingnadeel schadeloosstelling te weinig pensioen

Op verzoek van de Kamer is staatssecretaris Van Rij van Financiën ingegaan op de problematiek van het belastingnadeel dat ontstaat wanneer een werkgever een (voormalige) werknemer schadeloos stelt voor te weinig betaald pensioen.

Van Rij ziet geen rol weggelegd voor de Belastingdienst. Het ligt op de weg van de (private) partijen zelf om bij het berekenen van de hoogte van de schadeloosstelling ook rekening te houden met een belastingnadeel (zowel het progressienadeel in het jaar van uitbetaling als de jaarlijks berekende box 3- heffing) dat de ontvangende partij ondervindt. De Kamer had Van Rij verzocht om een reactie over een brief die zij 20 december 2021 heeft ontvangen van de heer of mevrouw A.R. (pseudoniem).

De beschreven problematiek

Een ex-werknemer ontvangt na een juridisch geschil een schadeloosstelling in de vorm van een eenmalige uitkering omdat de werkgever te weinig pensioen toekende aan de ex-werknemer. De ex-werknemer is al enkele jaren pensioengerechtigd, de schadeloosstelling ziet zowel op het verleden als op de toekomst. Door de schadeloosstelling komt een deel van het inkomen van de ex-werknemer in een hogere belastingschijf/tariefschijf terecht dan het geval was geweest als het inkomen niet in één jaar maar in meerdere jaren was genoten (het progressienadeel). De grootte van het progressienadeel hangt af van de hoogte van het reguliere (pensioen)inkomen en de hoogte van de schadeloosstelling. In bepaalde gevallen kan de thans nog geldende middelingsregeling het progressienadeel deels wegnemen. De middelingsregeling houdt kort gezegd in dat het totale inkomen uit een periode van drie jaar voor de belastingheffing in drie gelijke delen wordt verdeeld over die drie jaren.

De hogere belastingdruk bij (grote) schadeloosstellingen die in een keer worden uitgekeerd, komt ook in andere situaties voor, te denken valt aan de nabetalingen van pensioen die het ABP heeft gedaan.

Schadeloosstelling belastingnadeel

De schadeloosstelling in de situatie van A.R. komt voort uit een geschil met een ex-werkgever. De ex-werkgever heeft daarbij kennelijk onterecht te weinig pensioen berekend en uitgekeerd in voorgaande jaren. Als gevolg daarvan wordt nu een (groter) deel van dat inkomen belast tegen een hoog tarief. Het belastingnadeel komt primair voort uit een private rechtsverhouding. Het ligt op de weg van partijen om bij het berekenen van de hoogte van de schadeloosstelling ook rekening te houden met een belastingnadeel (zowel het progressienadeel in het jaar van uitbetaling als de jaarlijks berekende box 3- heffing) dat de ontvangende partij ondervindt. Een voorbeeld waarin is te zien dat een partij die de nabetaling verricht, bereid kan zijn het belastingnadeel weg te nemen, is de eergenoemde situatie waarin het ABP nabetalingen deed. Daarin is geen rol weggelegd voor de Belastingdienst. Hetzelfde geldt bij andere nabetalingen.

