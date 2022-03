Ondernemer digitaal: kans voor de accountant

Fysiek je klant ontmoeten, het schept een band en vertrouwen. Maar door en dankzij corona heeft de digitalisering een vlucht genomen in het klantencontact en een efficiënte samenwerking. Als accountant vertrouwt de ondernemer op het advies dat jij biedt. Zo kan je via videobellen sneller en korter contact hebben over bepaalde zaken. Maar er ook voor zorgen dat de administratie dankzij software foutloos verloopt.

Digitale start

De digitale straat van software in de accountancy kan erg uitgebreid zijn. Toch begint deze digitale straat niet altijd online. Zo leveren nog veel ondernemers facturen aan die in Word of Excel gemaakt zijn. Door passende software voor te stellen, kan je er als accountant voor zorgen dat de ondernemer met het meest geschikte pakket voor hem/haar werkt. Met het voordeel dat het automatisch doorgezet kan worden naar het eigen boekhoudpakket. Waarna je uiteraard weer analysetools kunt inzetten.

Actuele data

Dankzij de automatisering tussen onderneming en accountantskantoor kun je altijd een actueel advies geven. De software waar de ondernemer in werkt, weerspiegelt tevens het beeld dat zij van het kantoor hebben. De verkoop- en inkoopfacturen zijn namelijk hetgeen waar zij het meest mee te maken hebben in het administratieproces.

Als dit voor hen lastig is, dan zullen ze hier geen prettig gevoel bij ervaren. Maar als het hen makkelijk gemaakt wordt, in een gebruiksvriendelijk programma met handige tools, zal dit een drempel wegnemen. Zo besparen ondernemer en accountant tijd door het vereenvoudigen van processen. En functies zoals het meesturen van een iDEAL- link zal ook voor de klanten van de ondernemer voor gemak zorgen.

Over WeFact

WeFact helpt dagelijks duizenden ondernemers met het makkelijker maken van hun administratieproces. De ondernemer kan zelf foutloos (periodiek) factureren en offertes maken in eigen huisstijl, en inkoopfacturen (scan-en-herken) verwerken, betalen en autoriseren. WeFact exporteert automatisch de financiële data naar het boekhoudpakket.