Lifestyle en carrière | Nichekantoor in de muziek

Is het mogelijk om van je vrijetijdsbesteding je bedrijf te maken? Joost Grootenhaar en Pim Keulen laten zien dat het kan. Met hun advieskantoor Right4Music doen zij de boekhouding en financiële advisering van artiesten, zoals songfestivalwinnaar Duncan Laurence en dj Fedde Le Grand.

‘Het cliché van de creatieve artiest die totaal niet zakelijk is, klopt wel een beetje. Een schoenendoos met bonnetjes? We zijn blij als er een schoenendoos is! Toch is de administratie slechts een klein onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn niet alleen boekhouders, maar we zien onszelf ook als businessmanager van de artiest. Veel artiesten tekenen in het begin van hun loopbaan contracten zonder dat ze weten waar ze hun handtekening onder zetten. Komen er hits, dan blijken ze veel minder inkomsten te krijgen dan ze hadden verwacht. Daaraan proberen wij, samen met een jurist, dan wat te doen. Nog beter is het om al in het heel prille begin te worden betrokken.

Mr Probz

In 2020 waren we betrokken bij de rechtszaak die de Nederlandse artiest Mr Probz samen met zijn eigen platenmaatschappij Left Lane Recordings had aangespannen tegen het grote Sony Music. De deal was dat Sony de muziek van Mr Probz in het buitenland zou verspreiden. Wij hebben toen de contracten en alle royaltyafrekeningen uitgeplozen en ontdekten dat Sony Music zich niet aan de afspraken hield. Daarnaast was het voor Mr Probz bijna onmogelijk om te controleren of muziekrechten juist werden uitbetaald. De rechter gaf Mr Probz gelijk. De artiest kreeg per direct al zijn muziekrechten terug. We zijn beiden muziekliefhebbers, maar dat betekent niet dat wij op kantoor de hele dag muziek van onze klanten draaien. We zijn en blijven ergens toch wat saaie boekhouders, maar dat is ook wat onze klanten van ons verwachten. Onze enige concessie is dat we ons driedelige pak en stropdas hebben verruild voor sneakers en een spijkerbroek. Onze klanten vinden dat prettig. De meer traditionele accountantskleding doet artiesten te veel denken aan bankiers of verzekeringsagenten.

Complex en schimmig

Vakinhoudelijk vraagt de entertainmentindustrie specifieke kennis. De wereld van inkomsten op muziek, waaronder royalty’s, is complex en soms ook behoorlijk schimmig. Welk percentage gaat naar de artiest en wat is de afrekengrondslag? Wanneer wordt er uitbetaald?

Ook fiscaliteit kan lastig zijn, vooral wanneer artiesten ook over de grens inkomsten hebben. Bij artiesten kun je met de Belastingdienst discussies krijgen over wat zakelijke kosten zijn. Een spijkerbroek om in op te treden, is die fiscaal aftrekbaar?

Afstand houden

Droomklanten hebben we niet. The Rolling Stones? Nou nee, we zijn meer op de lange termijn gericht. En daarbij is het niet per se een voordeel om te werken voor artiesten die je heel erg bewondert. Als adviseur moet je afstand kunnen houden. En met heel grote sterren kom je al snel in de sfeer van fiscale buitenlandroutes. Daar ligt ons hart niet.’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.