Kabinet heeft meer tijd nodig voor oplossing box 3-heffing

Het kabinet zou eigenlijk voor 1 april met een eerste aanzet komen voor de nieuwe vermogensrendementsheffing in box 3, maar staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft nu laten weten dat er meer tijd nodig is.

Het kabinet neemt twee weken extra de tijd om de opties op een rij te zetten, heeft Van Rij gemeld. ‘Het kabinet heeft meer tijd nodig voor dit ingewikkelde vraagstuk.’

Het decemberarrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing bezorgd het kabinet hoofdbrekens. Spaarders die meededen met de massaal bezwaarprocedure moeten als gevolg daarvan worden gecompenseerd, maar de Tweede Kamer wil dat er een tegemoetkoming komt voor een veel grotere groep. Dat slaat naar verwachting een gat van zo’n €4,5 miljard in de begroting, afhankelijk van welke keuzes er worden gemaakt over compensatie.

Daarnaast moet het kabinet op korte termijn opties op een rij gaan zetten voor een nieuwe vermogenstaks. Staatssecretaris Van Rij heeft daarover eerder laten weten dat het kabinet bij de voorjaarsnota knopen wil doorhakken.

Het kabinet staat dit voorjaar voor meer lastige (fiscale) keuzes, ook vanwege de verminderde koopkracht van veel burgers. Het kabinet kijkt onder meer naar het verhogen van de belasting over winst en vermogen in box 2, zei Van Rij vorige week in de Tweede Kamer. Verder wil hij nog niet op zijn ideeën vooruitlopen. Aanvankelijk wilde het kabinet de compensatie van spaarders binnen box 3 oplossen, maar dat blijkt inmiddels niet meer haalbaar te zijn.

FD/AV