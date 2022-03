Kabinet kijkt voor compensatie spaarders ook naar box 2

De Tweede Kamer wil dat alle spaarders die volgens de Hoge Raad te veel box 3-heffing hebben betaald gecompenseerd worden en niet alleen de 60.000 spaarders die mee hebben gedaan aan de massaal bezwaarprocedure. Die oplossing gaat in de papieren lopen en daarom zoekt het kabinet ook in box 2 naar een oplossing. Dat heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën donderdag gezegd tijdens een Kamerdebat.

Het kabinet liet na het decemberarrest van de Hoge Raad nog weten dat de financiële oplossing voor compensatie binnen de vermogensrendementsheffing zal worden gezocht. Dat de Kamer nu wil dat alle gedupeerde spaarders worden gecompenseerd verandert de zaak.

Compensatie kleine spaarders

De Kamer vroeg vorige maand al om een ‘ruimhartige’ vergoeding en wil dat alle kleine spaarders worden gecompenseerd. De staatssecretaris liet zich toen niet verleiden tot een definitie van het begrip kleine spaarder, maar hij zei wel dat mensen met een AOW, nauwelijks aanvullend pensioen en een paar ton spaargeld daar wat hem betreft ook onder vallen: ‘Dat zijn niet de zeer vermogenden.’

Kabinet moet nog keuze maken

Hoeveel compensatie er precies moet komen hangt af van welke keuzes het kabinet maakt met betrekking tot de oplossing van het door het arrest ontstane probleem. De verwachting is dat het kabinet in april de Kamer opties voorlegt over de nieuwe box 3-heffing, het bieden van rechtsherstel en de dekking van die compensatie. Duidelijk is al wel dat dat miljarden gaat kosten.

Voor de dekking zal Van Rij dus in elk geval ook met voorstellen komen over een hogere belastingheffing over beleggingsvermogen in box 2, zoals vastgoed. ‘Daar kijken we naar’.

Bron: FD