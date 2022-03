Zus burgemeester Aboutaleb moet ook van Hof cel in voor verduistering

Latifa Aboutaleb, zus van de Rotterdamse burgemeester, drukte als penningmeester van de stichting Noord Bruist ruim zestigduizend euro achterover. Ze deed dit door het administratiekantoor te misleiden. De vele media-aandacht rondom haar misdrijf vond het Gerechtshof geen reden tot strafvermindering. Ze moet drie maanden de cel in.

De stichting Noord Bruist organiseerde tot en met 2013 jaarlijks een festival met muziek, dans, kunst en vertier in Rotterdam-Noord. Penningmeester Latifa Aboutaleb verduisterde meer dan 63.000 euro door facturen en bankafschriften te vervalsen. Het administratiekantoor kwam de fraude op het spoor toen er na liquidatie van de stichting grote tekorten bleken te zijn en de penningmeester niet reageerde op vragen. Bij de bank werden de originele afschriften werden opgevraagd. Aboutaleb bleek specifieke transacties en pinopnames te hebben verwijderd uit de administratie die ze aan het boekhoudkantoor had gegeven. In de administratie bevonden zich ook inkoopfacturen waarop de gefactureerde bedragen aanzienlijk waren verhoogd.

Persoonlijk gewin

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat Aboutaleb het geld dat ze van Noord Bruist stal, besteedde aan huur van haar appartement aan de Van Oldenbarneveltstraat in de binnenstad van Rotterdam en aan boodschappen, horeca, bezoekjes aan de kapper, wellness, benzine, een vakantie en het betalen van incassobureaus. Ze deed meermalen betalingen aan haar eigen bedrijf. Een van de bestuursleden van de stichting betaalde 25.000 euro uit eigen zak om het tekort, dat door de fraude was ontstaan, aan te vullen.

Bankpasje

In 2017 werd Aboutaleb veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie voorwaardelijk. Ook kreeg ze een beroepsverbod van twee jaar opgelegd. In het hoger beroep, dat pas in 2021 begon, claimde de verdachte dat er meerdere mensen toegang hadden tot de rekening van de stichting. Dit zou volgens haar advocaat tot vrijspraak moeten leiden. Alleen de overboekingen naar haar eigen bedrijf kon Aboutaleb worden aangerekend, aldus de verdediging. Maar het Hof vond overtuigend aangetoond dat er maar één bankpasje was uitgegeven en dat dit in handen was van Aboutaleb. De pintransacties vonden steeds plaats vlakbij haar huis. Het administratiekantoor verklaarde ook dat alleen Aboutaleb over de financiën van de stichting ging. ‘Voor zover de raadsman heeft betoogd dat sprake zou kunnen zijn van een alternatief scenario, namelijk dat iemand anders met de pas zou hebben gepind of bedragen zou hebben overgemaakt of vervalste stukken aan de boekhouder zou hebben verstrekt, is geen sprake van een begin van aannemelijkheid’, aldus het Hof.

Geen taakstraf

Het Hof deed op 31 maart 2022 uitspraak. De verdediging vond een taakstraf op zijn plek. Bovendien zou Aboutaleb recht hebben op strafvermindering omdat er tussen haar veroordeling en het hoger beroep te veel tijd zat. Het Gerechtshof constateerde dat de ‘redelijke termijn’ inderdaad met 32 maanden was overschreden, maar weet dit vooral aan het gedrag van Aboutaleb. Zij was niet beschikbaar voor haar verhoor op 16 januari 2019 en verzocht meermalen op een laat moment om aanhouding van de behandeling ter terechtzitting. Het hof vond matiging van de straf – zes maanden celstraf waarvan drie voorwaardelijk – niet nodig. Net zo min als de media-aandacht die de verduistering had getrokken: dit had verdachte geheel aan haar eigen kwalijke gedrag te wijten, aldus het hof. Ze mag drie jaar geen bestuursfuncties bij een stichting vervullen. Aboutaleb moet ook ruim 63.000 euro terugbetaling en de wettelijke rente sinds 2014, alsmede bijna 12.000 euro aan proceskosten.

