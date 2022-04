Lifestyle en carrière | Regie over je eigen ontwikkeling

Maurice Grooten startte op z’n achttiende als junior staff assurance bij CROP. Nu – negen jaar later – is hij manager in de assurancepraktijk. Denyse Davelaar, director assurance, hielp in haar rol als begeleider Grooten in zijn ontwikkeling.

Wat betekenen de rollen van buddy en mentor bij CROP?

Davelaar: ‘Bij CROP krijgt elke nieuwe medewerker een buddy en heeft iedereen een mentor. Een buddy is bijvoorbeeld iemand die zelf nog studeert en heel goed snapt wat de combinatie werken en leren inhoudt en waar je als nieuwe medewerker tegenaan loopt. Een buddy is er voor praktische, werkinhoudelijke zaken en kijkt ook hoe het met je gaat. Met je mentor bespreek je jouw ontwikkeling. Vier keer per jaar zit je rond de tafel en kijk je samen vooruit. Wat wil je bereiken en wat heb je nodig om dat in goede banen te kunnen leiden.’

Grooten: ‘Iedereen binnen ons kantoor heeft een mentor. Het is belangrijk dat er meerdere collega’s zijn die begrijpen wat je doormaakt en die je goed kunnen helpen als je tegen zaken aanloopt. Dat hoeft lang niet altijd een kant-en-klaaradvies te zijn. Soms is een luisterend oor al voldoende. Sinds een aantal jaren heb ik zelf deze rol. Daarin stimuleer ik nieuwe collega’s om te zeggen wat ze vinden en vooral ook om vragen te stellen. Het is mooi dat ik met mijn ervaringen nu collega’s kan helpen.’

Waar leggen jullie de nadruk op in het begeleiden van medewerkers?

Davelaar: ‘Bij CROP gaan we heel bewust om met vraagstukken over werkdruk, hoe leer je het vak, waar leg je de accenten en waarin wil je je verdiepen. We kijken heel goed wat bij iemand past. Qua werk, behoeftes, begeleiding maar ook qua doorgroeitempo. Elke functie in ons functiehuis heeft een globale doorlooptijd van drie jaar. Maar dat is geen vast gegeven. Sommige collega’s maken elk jaar een stapje. Als het goed gaat, kan dat. Maar we bieden ook ruimte voor een pas op de plaats. Vraagt de privésituatie om aandacht of kost een opleiding meer tijd, dan kan dat gerust. Je kunt je bij CROP in je eigen tempo ontwikkelen.’

Grooten: ‘Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik begonnen met de deeltijdopleiding accountancy op Nyenrode. Dat betekende van maandag tot en met donderdag werken en op vrijdag colleges volgen. Die combinatie is wel een uitdaging. Het is dan goed dat je af en toe met je mentor en je buddy kunt sparren. Dat kan gaan over zaken als planning of samenwerking, maar je kan bij hen ook terecht voor vakinhoudelijke vraagstukken. Daarnaast hebben wij ervaren collega’s bij ons Bureau Vaktechniek, mocht je specialistische vragen hebben.’

Wat is het carrièreperspectief voor accountants binnen CROP?

Davelaar: ‘Vaktechnische bagage is heel belangrijk. Als young professional moet je bovendien in de praktijk laten zien wat je hebt geleerd. Na de bacheloropleiding schuif je een niveau door en kijken we ook naar communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Zo kun je doorgroeien naar supervisor. Je kunt alleen manager worden als je je titel hebt behaald. We weten echter dat de laatste fase van de opleiding lastig kan zijn. Daarom kennen we bij CROP de rol van senior supervisor. Heb je uiteindelijk de opleiding tot registeraccountant afgerond dan kun je manager worden. Daarna kun je nog doorgroeien naar senior manager, director of partner.

Grooten: ‘Ik heb eind 2021 de opleiding afgerond en ben sinds januari van dit jaar manager. Ik heb er negen jaar over gedaan en ben nu 27. Het voordeel van deze route is dat ik op deze leeftijd al heel veel praktijkervaring heb opgedaan. In de gesprekken met Davelaar word ik gestimuleerd na te denken over mijn toekomst. En er is heel veel mogelijk bij CROP. Als je bijvoorbeeld iets in de muziekbranche wil doen, dan word je aangemoedigd een plan te maken en te onderzoeken wat je daarvoor nodig hebt.‘

Davelaar: ‘Bij CROP heb je zelf de regie over je ontwikkeling. Of je nu aan het begin van je loopbaan staat of al jaren ervaring hebt; je kunt eigen inhoudelijke keuzes maken. Vind je als accountant de IT-kant van het vak interessant, dan hoef je niet helemaal over te stappen naar de afdeling IT audit & services, maar kun je voor een deel meedraaien met die collega’s. Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander. We zien dat de ene collega gaat lesgeven aan de accountantsopleiding en dat de ander due-diligenceonderzoeken interessant vindt. Binnen CROP zijn er genoeg mogelijkheden.’

Tot slot, wat maakt iemand een echte CROP’er?

Grooten: ‘De collega’s bij CROP, accountants en niet-accountants, zijn sociaal, gedreven en willen kwaliteit leveren.’ Davelaar: ‘Een echte CROP’er heeft oog voor de klant en het publieke belang. We werken hard met elkaar. Er heerst saamhorigheid en we willen met elkaar kwaliteit leveren. Bovenal hebben we plezier in dit mooie vak. Je brengt heel veel uren met je collega’s door en dan is het wel belangrijk dat je af en toe kan lachen.’

Auteur: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.