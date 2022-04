Eerste kwartaal levert nog 39.000 TVL-aanvragen op

In het eerste kwartaal hebben nog 38.813 ondernemers een aanvraag gedaan voor vastelastenregeling TVL, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Over het laatste kwartaal van 2021 stond de teller nog op ruim 68.000.

De TVL over het eerste kwartaal kon tot afgelopen donderdag worden aangevraagd. Er is al € 201.846.189 uitgekeerd aan 16.092 ondernemers. Restaurants voeren de boventoon met 8.634 aanvragen. Daarna volgen de sector Landbouw met 3.474 en Taxi’s met 2.993 aanvragen. Sinds de start van de coronasteunregeling twee jaar terug hebben 166.795 ondernemers TVL aangevraagd. Die hebben in totaal meer dan € 8,5 miljard gekregen. ‘Dit bedrag is niet definitief: we hebben nog niet alle aanvragen verwerkt. Ook moeten de vaststellingen TVL Q3 2021, TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 nog gebeuren.’

Staatssteun in verband met corona is sinds 1 april verleden tijd. Starters kunnen nog wel voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 de startersregeling aanvragen, maar per wanneer is nog niet bekend.