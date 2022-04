Lifestyle & carrière | Column | Puntjes scoren van 9 tot 5

Met mijn gedachten op nul en mijn blik op oneindig trap ik mee op de beat van de muziek die uit mijn oortjes komen. Best een gekke gedachte; om twee uur ’s middags op de racefiets zitten, terwijl de meeste mensen rond dit tijdstip aan het werk zijn. Het is best fris, dus ik trap goed door om lekker warm te blijven. Wie doet dat dan ook, in januari een stuk fietsen bij 4 graden Celsius?

Op kantoor hadden we afgelopen januari een sport challenge. Het doel is zoveel mogelijk punten te verdienen met allerlei soorten sporten. Een punt per hardgelopen kilometer en een punt per 6 minuten andere sporten. Hierbij geldt voor fietsen dat je minimaal 25 kilometer per uur moet gaan en voor andere sporten dat je minimaal iets van zweet moet produceren. Best een uitdaging zo in de wintermaanden, want hardlopen in het donker met een lichtje gaat nog wel, maar fietsen? Daarnaast zijn de sportscholen dicht in verband met de lockdown en georganiseerde sporten zoals voetbal mogen ook nog niet. Dus dan moet je creatief zijn.

Zelf je werktijden bepalen is een veel gebruikte zin in de meeste vacatureteksten voor accountantskantoren. Vaak echter komt dit er, als puntje bij paaltje komt, toch neer op van 9 tot 5 op kantoor zitten. En als je collega’s dat doen, ben je zelf vaak geneigd hetzelfde te doen, als ik even om me heen kijk. Bij ons op kantoor doen we dat toch anders. En door de sportchallenge word je min of meer gedwongen ook gebruik te maken van die flexibiliteit. Je wilt immers niet achterblijven op de collega die straks weer een rondje gaat hardlopen en daardoor weer een paar punten voorsprong pakt.

Dus ik trap nog een poosje door op mijn racefiets, ik heb straks weer 15 punten verdiend! Vanavond klap ik nog even mijn laptop open om het werk af te maken dat ik vanmiddag heb laten liggen. Niet alleen geeft dit mij een enorm gevoel van vrijheid, daarnaast voel ik me ook nog eens super fit en fris om het werk vanavond af te maken.

In juni staat er een nieuwe sportchallenge gepland. Dit keer niet tussen de collega’s op kantoor onderling, maar tussen verschillende accountantskantoren. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Ik kan niet wachten. En in juni is het gelukkig iets minder koud op de fiets!

Mark van Diermen is partner van The Audit Generation

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.