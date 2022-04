‘Voer ook voor geïntegreerde zonnepanelen gedeeltelijk een nultarief in’

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is verheugd dat het kabinet van plan is om het btw-nultarief op zonnepanelen te introduceren. De vereniging drong al herhaaldelijk aan op een versoepeling van de btw-regels.

Staatssecretaris Van Rij liet in februari in een Kamerbrief weten dat het kabinet onderzoek doet naar de wenselijkheid van een btw-nultarief op zonnepanelen. Onlangs werd bekend dat er een internetconsultatie is gestart over het wetsvoorstel dat de aanpassing moet regelen. Het voorstel zou wat het kabinet betreft op 1 januari 2023 moeten ingaan. Het nultarief gaat gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen ‘op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.’ De stap is mogelijk dankzij het Europese akkoord dat eind vorig jaar werd gesloten over flexibele regels voor btw-tarieven.

Administratieve lasten

De VEH juicht het nieuwe voorstel toe, reageert de belangenorganisatie. ‘Doordat er geen btw-teruggave meer nodig is, worden de administratieve lasten voor huishoudens die voor het eerst zonnepanelen aanschaffen of op een later moment bijkopen weggenomen. Voor velen scheelt het ook de kosten voor een btw-advieskantoor voor hulp bij het terugvragen van de btw. Daarnaast stimuleert het de particuliere aanschaf van zonnepanelen.’

Geïntegreerde zonnepanelen

De vereniging zou graag zien dat ook voor geïntegreerde zonnepanelen gedeeltelijk een nultarief wordt ingesteld. Daarnaast vraagt de VEH het kabinet ‘om proactief kritisch te kijken naar de prijsontwikkeling van zonnepanelen, zodat het voordeel van de btw-verlaging ten goede komt van de huishoudens en niet zal leiden tot een prijsstijging.’