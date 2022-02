Aantal gebruikers nieuwe KOR zoals verwacht, aandacht nodig voor zonnepaneelhouders

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een evaluatie naar de Kamer gestuurd van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) die per 1 januari 2020 geldt. Het aantal gebruikers van de nieuwe KOR wijkt niet significant af van de inschatting die is gemaakt ten tijde van de invoering van het wetsvoorstel, laat Van Rij weten. Het overgrote deel van de ondernemers ervaart daarnaast geen problemen met de nieuwe kleineondernemersregeling. Met name de zonnepaneelhouders blijven wel aandacht vereisen.

De resultaten van het onderzoek neemt het kabinet mee in het vervolg over de besluitvorming van het wetsvoorstel implementatie richtlijn kleineondernemersregeling. Een conceptversie van dit wetsvoorstel staat momenteel uit voor consultatie.

Nieuwe KOR

De Wet op de omzetbelasting 1968 kent sinds 1 januari 2020 een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting voor kleine ondernemers. Deze vrijstellingsregeling komt in plaats van de oude kleineondernemersregeling. De nieuwe kleineondernemersregeling kent een omzetgrens van € 20.000. Met de modernisering heeft het kabinet beoogd een regeling te creëren die beter aansluit bij het beoogde doel, namelijk een vereenvoudigde vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm, om daarmee de administratieve lasten te verlichten.

Onderzoek: kwantitatieve analyse

Uit de kwantitatieve analyse volgt dat het aantal gebruikers van de nieuwe kleineondernemersregeling niet significant afwijkt van de inschatting die is gemaakt ten tijde van de invoering van het wetsvoorstel. Wel is zichtbaar dat het aantal overstappers van de oude kleineondernemersregeling naar de nieuwe kleineondernemersregeling kleiner is dan verwacht, terwijl het aantal nieuwe gebruikers van de nieuwe kleineondernemersregeling groter is dan verwacht. De geschatte kosten van de nieuwe kleineondernemersregeling (€ 171 miljoen) zijn, rekening houdend met de onzekerheden, ongeveer gelijk aan de kosten van de oude KOR (€ 163 miljoen). Daarmee is de omzetting min of meer budgettair neutraal, schrijft Van Rij.

Kwalitatieve analyse

Een kwalitatieve analyse is uitgevoerd naar het gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling. Bij de kwalitatieve analyse is geïnventariseerd op welke aspecten van de nieuwe kleineondernemersregeling klachten zijn. Uit de kwalitatieve analyse volgt dat het overgrote deel van de ondernemers geen problemen ervaren met de nieuwe kleineondernemersregeling. De klachten die wel zijn ontvangen, zien voornamelijk op de wettelijke termijn van vier weken voor de aan- en afmelding, de minimale toepassings- en uitsluitingstermijn en de toepassing van de regeling door zonnepaneelhouders. Met name de zonnepaneelhouders blijven aandacht vereisen. De Belastingdienst heeft om die reden al verschillende acties ondernomen om de hiervoor genoemde processen te verbeteren. Bovendien doet het kabinet momenteel onderzoek naar de wenselijkheid van een btw-nultarief op zonnepanelen om de administratieve lasten voor zowel particuliere zonnepaneelhouders als de Belastingdienst te verminderen. Hierbij zullen onder meer de budgettaire gevolgen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid een rol spelen.

Kamerbrief bij onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling