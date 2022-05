Mazars verkocht agriportefeuille voor nog geen duizend euro per klant

Het jaarverslag van Mazars, waarover Accountancy Vanmorgen vorige week berichtte, bevat nog interessant nieuws over de verkoop van de agriportefeuille aan Alfa Accountants. Voor 220 klanten betaalde Alfa twee ton.

Onder het kopje ‘Subsequent events’ rapporteert Mazars over twee buy-outs in boekjaar 2020/2021. In september 2021 gingen 220 agrarische klanten over naar Alfa Accountants & Adviseurs. De prijs werd toen niet bekend gemaakt, maar valt nu te lezen in het jaarverslag. Alfa betaalde er twee ton voor. Eerder maakte Alfa bekend dat het om 220 klanten ging. Dat is dus minder dan duizend euro per klant.

Gespecialiseerd

‘Ik kan er niet zoveel over zeggen omdat we, zoals gebruikelijk bij een overname, een non-disclosure agreement hebben getekend’, reageert Fou-Khan Tsang, CEO van Alfa Accountants & Adviseurs desgevraagd. De verkoop door Mazars past volgens hem wel in een markttrend. ‘De agromarkt is heel gespecialiseerd. Om die klanten goed te bedienen moet je specialisten in huis hebben. Denk aan agro-bedrijfskundigen, agro-fiscalisten en juristen maar ook ROM-deskundigen voor kwesties rondom ruimtelijke ordening, stikstof en geur. De meer generieke kantoren hebben deze mensen niet en kunnen niet veel meer doen dan een jaarrekening maken. Vaak haalt de agrarisch ondernemer dan de overige dienstverlening bij andere partijen.’

Hendriksen

Het jaarverslag van Mazars vermeldt ook dat in september 2021 een klein aantal klanten werd verkocht aan Hendriksen Accountants & Adviseurs voor 87.000 euro. Aan deze buy-out is indertijd geen ruchtbaarheid gegeven. Volgens Gerbert-Jan Hendriksen had de overname te maken met een accountant van Mazars die overstapte naar Hendriksen. ‘De klanten wilden graag met hem mee. In onderling overleg met Mazars zijn we daar goed uitgekomen.’