Groei Mazars Nederland komt nagenoeg tot stilstand

De jarenlange omzetgroei van Mazars is in het afgelopen (gebroken) boekjaar nagenoeg tot stilstand gekomen. Dit blijkt uit het Engelstalige jaarverslag dat Accountancy Vanmorgen opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Het kantoor deponeerde zijn cijfers op 29 maart maar is er nog niet mee naar buiten getreden.

Dubbele groeicijfers

Vanaf 2018 schreef Mazars jaarlijks dubbele groeicijfers, met 16,3% groei in 2018 als uitschieter. Met € 124,3 mln omzet groeide het kantoor in boekjaar 2020/2021 (dat loopt tot 1 september) slechts 0,5%. De omzet per fte daalde met 0,3% naar € 133.200. Nog weinig andere accountantskantoren zijn met hun cijfers over 2021 naar buiten gekomen, maar een kantoor van enigszins vergelijkbare omvang dat dit al wel deed, De Jong & Laan, boekte het afgelopen jaar 8,5% omzetwinst. Dit voedt het idee dat Mazars in Nederland een flinke pas op de plaats heeft moeten maken. In het lopende boekjaar verwacht het kantoor een autonome groei die ‘in lijn is met de strategische doelstellingen’, valt te lezen in het nog niet vertaalde en openbaar gemaakte jaarverslag.

De fiscale adviesdiensten – qua omzet de een na grootste pijler van Mazars in Nederland – nam 4,2% toe. De grootste tak, audit en assurance, pluste 1,3%, mede door extra werk ten aanzien van de NOW- en TVL-regelingen. (In het vorige boekjaar groeide deze business nog met 17%). De accounting and outsourcing kromp met 4,2%. De bruto-marge (omzet min de kosten van de fee-earners) nam met 4,5% toe. Dat is beter dan in het vorige boekjaar, toen de stijging 3,7% was. De bruto-marge gedeeld door de omzet leverde een plus van 1,7% op. Het aandeel vrouwen op de werkvloer (432 van de 1108 medewerkers) kwam uit op 39%. Ook daarin boekte Mazars geen progessie.

Affaires

In boekjaar 2020/2021 kwam Mazars in Nederland een aantal keer flink in het nieuws. In maart 2021 bleek dat het kantoor jarenlang de jaarrekeningen had goedgekeurd van landsadvocaat Pels Rijcken. Daar bleek topman Frank Oranje de boel voor miljoenen te hebben geflest. In juni 2021 gaf Mazars een goedkeurende verklaring af bij foute cijfers van Accon avm. Die werd ondertekend door partner Joeri Galas. In december 2021 (na sluiting van het gebroken boekjaar) werd de herziene jaarrekening van Accon avm getekend door Egon de Prouw. Beide zaken worden in het jaarverslag niet benoemd. Voor Mazars zorgde alleen COVID-19 voor een boekjaar dat anders was dan andere.