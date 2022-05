Nieuw netwerk mikt op 20 administratiekantoren in eerste jaar

Het nieuwe netwerk van administratie- en belastingkantoren BANVO telt sinds de start op 1 februari inmiddels tien aangesloten kantoren. Met financiering van ETL Global wil BANVO een van de grote netwerkorganisaties in de sector worden.

Drijvende kracht achter BANVO is Mark Boelens (42), directeur-eigenaar van Zwanenberg Advies uit Heesch, een kantoor waar hij in 2001 kwam werken en dat hij in 2016 overnam. Hij werd benaderd door ETL Global met de vraag of hij een kantorennetwerk in Nederland wilden opzetten voor administratie- en belastingadvieskantoren, naar analogie van het netwerk van accountantskantoren dat ETL bouwt.

Tien kantoren

BANVO ging op 1 februari 2022 van start. Inmiddels telt het netwerk tien kantoren, maar managing director Anita Leeijen zegt in gesprek te zijn met anderen. De interesse is volgens haar groot en ze hoopt op twintig aangesloten kantoren binnen een jaar. ‘Administratiekantoren zijn sparringspartner van het MKB, maar kunnen zelf eigenlijk bij niemand terecht voor advies,’ zegt ze. ‘Voor de vaktechniek zijn er beroepsorganisaties, maar op het gebied van ondernemerschap staat de eigenaar van het administratiekantoor er alleen voor. In die leemte wil BANVO voorzien.’

Kwesties

Eén van de kwesties waar administratie- en belastingadvieskantoren mee worstelen is het gebrek aan personeel. Als onderdeel van het netwerk worden kantoren onder meer ondersteund bij het vinden en binden van medewerkers, stelt Leeijen. ‘Daarnaast zijn we een sparringspartner bij opvolging. Net als andere sectoren vergrijst ook de branche van administratie- en belastingadvieskantoren. BANVO helpt bij de overdracht, onder meer door geschikte kandidaten te zoeken.’

Meerderheidsbelang

BANVO wordt stille vennoot van de kantoren die zich aansluiten, maar koopt niet alle aandelen. ‘Het is een activatransatie’, aldus Leeijen. ‘Belangrijk vinden wij het commitment van de directeur-eigenaar. We verwachten dat hij of zij minimaal zes jaar, maar hopelijk langer, aan het kantoor verbonden blijft. De naam van het kantoor blijft, voor de regionale herkenbaarheid, ongewijzigd.’ BANVO richt zich op kantoren met een omzet vanaf 5 à 6 ton. Het doel is landelijke dekking.