Weer nieuwe aansluiting voor Banvo

Westerink & Partners uit Eerbeek heeft zich aangesloten bij het Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (Banvo). Het is, na eerdere overnames in Helmond en Geldermalsen, al de derde uitbreiding van het netwerk deze maand.

Eigenaar René Westerink stelt dat met de overname de toekomst van het kantoor is gewaarborgd. Westerink & Partners bestaat ruim dertig jaar. ‘Samen met Banvo hebben we de mogelijkheid om ons huidige netwerk te vergroten en kunnen we nog krachIger inzetten op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.’

Westerink begon op jonge leeftijd in het vak, waarbij hij zijn werk en opleiding combineerde. ‘Uiteindelijk kreeg ik de kans om mijn eigen visie uit te rollen en mijn eigen kantoor te starten.’ De naam van het kantoor blijft hetzelfde, maar ook de bedrijfscultuur waar Westerink trots op is. ‘Er is een hele fijne informele sfeer, waarin collega’s echt voor elkaar en met elkaar werken.’

Derde aansluiting dit jaar

Het is al de derde nieuwe aanwinst voor Banvo dit jaar. Het netwerk ging twee jaar terug van start en groeit inmiddels richting de dertig kantoren. Het netwerk wordt gefinancierd door ETL Global en geleid door Mark Boelens, directeur-eigenaar van Zwanenberg Advies uit Heesch. Banvo is voor administratie- en belastingadvieskantoren de evenknie van het netwerk van accountantskantoren dat ETL al heeft. Inzet is dat de verkopende directeur-eigenaar in ieder geval de eerste zes jaar zelf nog een belang houdt in zijn of haar kantoor.