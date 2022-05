Omzet Countus boven 50 miljoen, personeelsschaarste zorgt voor grenzen aan groei

De Countus Groep heeft vorig jaar de omzet met 3,6 procent weten te vergroten tot ruim € 50,6 miljoen, blijkt uit de voorlopige jaarcijfers. De omzet per fte blijft nog wel achter bij de doelstelling. Net als Alfa meldt Countus dat personeelsschaarste het bedrijf parten speelt.

Countus meldde vorig jaar een fors lager resultaat omdat de urenproductiviteit door de coronacrisis lager was uitgepakt. Toen was de omzet per fte ‘ver onder ons streefcijfer van € 113.000 per fte per jaar’. Afgelopen jaar wist het bedrijf het aantal medewerkers met 2,2 procent op te schroeven naar 563; gemiddeld werkten er 457 fte’s bij Countus. Maar: ‘De omzet van € 110.800 per fte blijft nog wel achter bij onze interne doelstelling’, concludeert bestuursvoorzitter Bob Seemann. ‘Maar dat komt vooral doordat we zijn doorgegaan met het aannemen van ervaren adviseurs en jong talent, terwijl het inwerken en de inzet werd gehinderd door lockdowns, toegenomen verzuim en op afstand werken.’

Krapte begrenst groei

Desondanks was de medewerkerstevredenheid hoog volgens bestuurslid Dijan Bruins (foto). ‘Dit is zeker een gevolg van de ruimte die onze mensen krijgen voor hun ontwikkeling. Ook streven we naar een gezonde balans tussen werk en privé en kiezen we voor het werken met lokaal gevestigde, kleine, integrale en wendbare klantenteams. Ons personeelsverloop is daardoor in vergelijking met menig sectorgenoten laag.’ Toch is het aantal openstaande vacatures gestegen van 30 naar 50. ‘Het aantal beschikbare medewerkers en de mate waarin we daar een beroep op willen doen stelt daardoor harde grenzen aan onze groei.’ De portefeuille nam vorig jaar toe met 534 klanten(groepen) en de Net Promotor Score (NPS) verbeterde met 5 procentpunten.

De solvabiliteit ligt bij Countus boven de 70 procent en de kaspositie is solide genoeg om in één keer alle kortlopende schulden te betalen. ‘Er zijn weinig collega-kantoren die hieraan kunnen tippen’, aldus Seemann.