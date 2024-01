Omzet RSM stijgt wereldwijd tot recordhoogte

RSM heeft een wereldwijde omzet bekendgemaakt van $ 9,4 miljard voor het jaar 2023, een groei van 16%. De wereldwijde fee-inkomsten voor accounting- en auditdiensten stegen met 15% tot $ 3,6 miljard, terwijl de tax-inkomsten van RSM met 17% stegen tot $ 2,6 miljard. De inkomsten uit consulting bedroegen $ 3,1 miljard, een stijging van 16% ten opzichte van 2022.

Alle regio’s lieten groei zien. Europa groeide met 36% ten opzichte van 2022, mede vanwege de toevoeging van RSM Ebner Stolz in Duitsland. Noord-Amerika, RSM’s grootste regio naar omzet, zag een forse stijging van de fee-inkomsten met 13% in het laatste boekjaar, gestimuleerd door significante groei in zowel tax- als consultingdiensten, met name op het gebied van IT- en ESG-consulting. Een strategische fusie in Zuid-Afrika in juli 2023 in combinatie met algemene vooruitgang in de hele regio droeg bij aan een stijging van de inkomsten uit Afrika met 29% over de periode. Forse groei werd ook geboekt in de MENA-regio, met een stijging van 30% ten opzichte van 2022, en Latijns-Amerika, met een stijging van 18%. De regio Azië-Pacific, goed voor meer dan $ 1 miljard aan fee-inkomsten, groeide met een sterke 8%.

Het wereldwijde personeelsbestand nam toe met 13%. De wereldwijde investeringen in technologie en digitaal zijn in 2023 verviervoudigd ten opzichte van 2022.