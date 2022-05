Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Een grote groep ondernemers zal de komende maanden vaststellen dat zij niet in staat zijn om hun coronaschulden volledig terug te betalen. Dat houdt in dat zij maatregelen moeten nemen. Daarvoor zullen ze in veel gevallen terugvallen op hun accountant. Speciaal voor accountants en financieel professionals die ondernemers hierbij willen ondersteunen is er de leergang Herstructureringsdeskundige MKB voor accountants.

Tijdens de leergang wordt uitgebreid ingegaan op de vraagstukken die spelen bij het begeleiden van ondernemingen die in zwaar weer verkeren of dreigen te komen. Daarbij gaat het over juridische, waarderings, fiscale, bedrijfskundige en financiële implicaties die spelen bij het levensvatbaar maken en houden van ondernemingen. Op 24 mei start de derde editie.

Coronaschulden

Hoe overleef ik de komende jaren? Dat is een vraag die veel ondernemers met hoge coronaschulden zichzelf regelmatig stellen. Gelukkig zijn er diverse (wettelijke) regelingen waar ondernemers met een hoge schuldenlast een beroep op kunnen doen. Daarbij zal er vaak een beroep worden gedaan op de deskundigheid van de accountant. Zeker als het gaat om het maken van een oorzakenanalyse. Het maken van de financiële paragraaf in een herstel- of herstructureringsplan en beoordelen van de levensvatbaarheid. Omdat er meerdere scenario’s mogelijk zijn, is het belangrijk dat de accountant hiervan ook goed op de hoogte is. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende regelingen die de Belastingdienst nu al kent.

Grenzen

Tijdens de leergang leren accountants hoe ze ondernemers optimaal kunnen begeleiden bij herstructureringen van schulden, wat de wettelijke kaders zijn en hoe ze hun eigen juridische- en aansprakelijkheidsgrenzen kunnen bewaken. Daarbij wordt er ook ingegaan op de manier waarop je als accountant de samenwerking tussen advocaat, herstructureringsdeskundige, observator en waarderingsspecialist vormgeeft. Deze partijen maken namelijk altijd gebruik van de werkzaamheden die de accountant voor zijn verricht.

Docenten met kennis van het mkb en de accountancy

De leergang wordt verzorgd door docenten die de nodige ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van mkb-ondernemers bij herstructurering van schulden. Deelnemers aan de leergang krijgen toegang tot een community waarin docenten, deskundigen en oud-deelnemers nieuws, tips, jurisprudentie en casuïstiek delen.

Minnelijke schuldsanering centraal

Tijdens de leergang staat het organiseren van de minnelijke schuldsanering centraal, dat is de basis voor iedere herstructurering. Mochten bepaalde schuldeisers uiteindelijk niet mee willen werken dan kan er altijd nog een beroep op de WHOA worden gedaan. Daarbij krijgen de deelnemers beschikking over software en modellen waarmee de levensvatbaarheid van een onderneming en een schuldenakkoord kan worden onderbouwd.

Aanbeveling

De leergang wordt aanbevolen door het Zwaar Weer team van de Kamer van Koophandel en voldoet inhoudelijk aan het verplichte PE-thema continuïteit van de NBA.

Start en aanmelden

De leergang gaat definitief door en start op 24 mei 2022. Meer informatie en aanmelden kan via deze link.