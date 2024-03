Onlangs vond het webinar van Accountancy Vanmorgen over het saneren en invorderen van (corona)schulden na 1 april 2024 plaats. Tijdens dit webinar heeft de Belastingdienst aangegeven dat zij bij saneringsverzoeken die na 1 april 2024 worden ingediend, weer het zogenaamde ‘dubbele percentage’ wil hebben. Dit houdt dus in dat de Belastingdienst procentueel bezien, twee keer zoveel wil ontvangen als de concurrente crediteuren.

Dubbele percentage

Ontvangen de concurrente crediteuren 20% dan wil de Belastingdienst 40% ontvangen wil zij akkoord gaan met een saneringsverzoek. De Belastingdienst hanteert ook andere regels, waaronder de tijdelijke instructie saneringen, om akkoord te gaan met een saneringsverzoek, maar die wijzigen vooralsnog niet.

Pro-formaverzoek

In het webinar heeft de Belastingdienst ook aangegeven dat ondernemers die nu bezig zijn met een schuldsaneringsregeling, of die voorzien dat ze hier op korte termijn mee aan de slag moeten, voor 1 april 2024 een pro-formaverzoek kunnen indienen. Bij (pro-forma)saneringsverzoeken die voor 1 april 2024 bij de Ontvanger in Heerlen zijn binnengekomen, rekent de Belastingdienst nog met het zogenaamde enkelvoudige percentage. Ofwel als de concurrente crediteuren 20% van de oorspronkelijke schuld krijgen aangeboden dan gaat de Belastingdienst ook akkoord met 20%.

Brief volstaat

Voor het indienen van een (pro-forma)verzoek volstaat het versturen van een brief. Een voorbeeld van deze brief, die is afgestemd met de Belastingdienst, tref je aan het eind van dit artikel aan.

Daarbij zijn een aantal punten van belang:

Je kunt ook voor ondernemers waarvan je nu al, op basis van de kasstroomprognose, voorziet dat deze in de nabije toekomst niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen een pro-forma verzoek voldoen.

Als er een pro-forma verzoek is gedaan moet de ondernemer aan al zijn nieuw opkomende aangifte- en betalingsverplichtingen die zien op deze aangiften voldoen. Oude belastingschulden, ook als deze niet coronagerelateerd zijn, kunnen in principe worden meegenomen in het schuldsaneringsverzoek.

Het saneringsverzoek moet binnen 90 dagen nadat het pro-forma verzoek is ingediend worden gecomplementeerd. NB: Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor dit niet lukt, neem dan altijd contact op met de ontvanger.

Verstuur voor ieder RSIN nummer een afzonderlijke brief

Zorg ervoor dat het verzoek tijdig bij de Ontvanger in Heerlen ter post wordt bezorgd. Daarvoor geldt het volgende beleid. Bij de ontvangst van het verzoek gaat het om twee momenten. Een verzoek is in ieder geval op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn (uiterlijk 31 maart 2024) is ontvangen. Aanvullend geldt dat het verzoek tijdig is ingediend als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd én niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Maak duidelijk van welke regeling de ondernemer gebruik wil maken te weten: Het reguliere saneringsbeleid De WHOA NB: Als alle schuldeisers akkoord gaan, kan dit ook via een minnelijk traject. De fixatiedatum voor de WHOA dient voor 1 april 2024 te liggen



De belangrijkste verschillen tussen beide regelingen vindt je on onderstaande tabel:

Sanering WHOA Wie moeten akkoord gaan Alle schuldeisers Niet alle schuldeisers. Dit is afhankelijk van de klasse waarin een schuldeiser wordt ingedeeld. Behandeling dwangcrediteuren Dwangcrediteuren, motivering en verklaring Dwangcrediteuren, motivering volstaat Overgebleven schuld inclusief schuld aan aandeelhouders Omzetten in aandelen is niet mogelijk. Omzetten in aandelen mogelijk. Schuld aan de Belastingdienst kan niet worden omgezet in aandelenkapitaal. (debt for equity’) Minimum uitkering mkb-crediteuren Geen mogelijkheid voor minimum uitkering aan mkb-crediteuren Mkb-crediteuren krijgen minimaal 20% Eisen aan bedrag dat de Belastingdienst ontvangt Zowel absoluut als relatief substantieel Geen ondergrens Minimumbedrag moet minstens gelijk zijn aan De omvang bij executie Hetgeen bij een faillissement zou worden verkregen. (Aanbod moet het maximaal haalbare zijn)

Attendering klanten

Attendeer klanten, die (mogelijk) geholpen zijn met een schuldsanering, op de mogelijkheid om voor 1 april 2024 een pro-forma verzoek in te dienen. Hiermee geef je als accountant en mkb-adviseur ook invulling aan je zorgplicht. Leg ook vast als een klant hier geen gebruik van wil maken.

Voorbeeldbrief pro-formaverzoek

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Datum XX-XX-XXXX

Betreft: (Pro forma) verzoek inzake het saneren van belastingschulden

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij breng ik u op de hoogte van de start van een schuldsaneringstraject voor mijn cliënt:

Naam: [Volledige Naam]

Adres: [Adres]

Postcode: [Postcode]

Woonplaats: [Woonplaats]

RSIN-nummer: [RSIN nummer]

(Kies optie A of B)

A: Mijn client wil gebruik maken van de mogelijkheid zijn schulden te saneren via het reguliere saneringsbeleid van de Belastingdienst (Afdeling 3 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).

B: Mijn client wil gebruik maken van de mogelijkheid zijn schulden te saneren via artikel 369 e.v. van de Faillissementswet (WHOA-verzoek). De fixatiedatum voor het WHOA-verzoek ligt voor 1 april 2024.

Met deze brief geeft mijn client aan dat hij zijn schulden wil saneren met gebruikmaking van de tijdelijke tegemoetkoming ten aanzien van het dubbele percentage dat per 1 april 2024 eindigt (art. 26.3.5 en 73.3a.2a Leidraad invordering 2008.

Binnen 90 dagen na het verzenden van deze brief, zal mijn cliënt alle noodzakelijke en momenteel ontbrekende informatie verstrekken die nodig is voor de verdere behandeling van zijn verzoek om sanerings/WHOA-verzoek. Tevens zal mijn cliënt vanaf heden/vanaf de fixatiedatum stipt voldoen aan zijn nieuw opkomende aangifte- en betalingsverplichtingen.

Namens mijn client verzoek ik u vanaf heden eventuele invorderingsmaatregelen, die betrekking hebben op de nu openstaande belastingschulden, op te schorten totdat op het sanerings/WHOA-verzoek beslist is.

Voor verdere vragen of verduidelijking kunt u contact opnemen via [uw telefoonnummer] of [uw e-mailadres].

Met vriendelijke groeten,

[Uw Naam]

[Uw Functie]

[Uw Contactinformatie]