60.000 bedrijven lopen achter met terugbetalen coronaschuld

Zo’n 60.000 ondernemers hebben een achterstand opgelopen in het terugbetalen van de belastingschuld die ze hebben opgelopen in de coronacrisis. Samen zijn ze goed voor een openstaande post van 4,1 miljard euro. Dat meldt staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

Ongeveer driekwart van de achterlopende bedrijven hoort tot het mkb. In totaal heeft bijna een kwart van alle ondernemingen met een betalingsregeling nu een betaligsachterstand opgelopen. In totaal kregen ruim 400.000 ondernemers voor 47,7 miljard euro aan belastinguitstel vanwege de coronacrisis. Die schuld moest vanaf 1 oktober 2022 worden terugbetaald. Op die datum hadden ongeveer 266.000 ondernemers een betalingsregeling getroffen, goed voor een openstaande coronabelastingschuld van 19,6 miljard euro.

4,6 miljard daadwerkelijk afgelost

Die was eind september gekrompen tot 13,2 miljard. ‘De afname komt doordat veel ondernemers hun coronabelastingschuld in zijn geheel hebben afgelost, of de termijnbedragen hebben betaald. Het gaat hierbij om een bedrag van 4,6 miljard euro’, aldus Van Rij. ‘Een deel van de oorspronkelijke coronabelastingschuld maakt onder andere door het intrekken van betalingsregelingen nu deel uit van het reguliere toezicht. Bij ondernemers die niet voldoen aan de voorwaarden voor de coronabetalingsregeling wordt de betalingsregeling immers ingetrokken. Ook zijn er (lopende) faillissementen of saneringen en bezwaar- en beroepsprocedures.’ Het bedrag aan coronabelastingschuld, buiten de betalingsregeling, is ongeveer 1,8 miljard euro.

27.000 invorderingsbrieven verstuurd

In juli heeft de Belastingdienst de betalingsregeling ingetrokken van 35.000 mkb- en zelfstandige ondernemers met een betalingsachterstand van ten minste twee maanden in de coronabetalingsregeling of een structurele achterstand op de lopende verplichtingen na 1 oktober 2022. Van die groep hebben zo’n 2.000 ondernemers hun schuld betaald, ongeveer 2.000 ondernemers hebben hun betalingsachterstand ingelopen en ongeveer 4.000 ondernemers hebben hulp gevraagd. Er zijn 27.000 betalingsregelingen daadwerkelijk ingetrokken. Die hebben in september invorderingsbrieven ontvangen.

21.000 hebben nog niets betaald

39.000 ondernemers hebben hun schuld inmiddels volledig afbetaald. Er waren op 25 september nog ongeveer 21.000 ondernemers binnen de betalingsregeling die nog helemaal geen aflossing hebben gedaan. Zij lopen het risico dat hun betalingsregeling op korte termijn wordt ingetrokken.

Er zijn daarnaast nog zo’n 53.000 ondernemers met een coronabetalingsregeling die belastingschulden hebben die zijn ontstaan na 1 oktober 2022 of waarbij het gaat om schulden ten aanzien van belastingsoortenvorderingen die buiten de coronabetalingsregeling vallen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1 miljard euro.