Gerechtsdeurwaarders willen coronaschulden innen

Zo’n 90.000 bedrijven lopen achter met het terugbetalen van hun coronaschuld. Wegens personeelsgebrek heeft de Belastingdienst moeite met het innen van de circa 14 miljard euro die nog openstaat. Maar er komt mogelijk hulp uit onverwachte hoek.

Gerechtsdeurwaarders willen graag coronaschulden bij bedrijven innen namens de Belastingdienst en kunnen die taak zeer professioneel uitvoeren, betogen ze. Dit aanbod is opvallend omdat de fiscus hiervoor volgens de wet alleen speciale belastingdeurwaarders mag inzetten. Volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders valt hier echter best een mouw aan te passen.

‘Prima opgeleid’

De 132 gerechtsdeurwaarderskantoren zouden prima kunnen assisteren bij de inning van die schulden, stelt voorzitter Chris Bakhuis-van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). ‘Wij kunnen de reikende hand bieden aan de Belastingdienst. Onze gerechtsdeurwaarders zijn prima opgeleid, doen dit werk dagelijks en komen al aan én achter de deur bij mensen.’ Ook schrijft ze in haar column over het niet kunnen innen van de coronaschuld: ‘Het schaadt mijns inziens de geloofwaardigheid van niet alleen de Belastingdienst maar ook die van ons hele rechtssysteem. De hoogste tijd dus om met elkaar goed te gaan bekijken hoe we dit probleem efficiënt en effectief kunnen gaan oplossen.’

400 banen

Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft laten zien dat de Belastingdienst momenteel duizend arbeidsplaatsen tekort komt om schulden te innen, waarvan vierhonderd banen nodig zijn om achter de coronabelastingschulden aan te zitten. De minister van Financiën verwacht dat 2,5 miljard euro van de coronabelastingschulden oninbaar zal blijken.

Alleen belastingdeurwaarders

Een woordvoerder van de Belastingdienst stelt dat volgens de Invorderingswet de fiscus alleen mag werken met eigen belastingdeurwaarders. De reden is de fiscale geheimhouding. Van Bakhuis-van Kesteren reageert: ‘Waar een wil is, is een weg. Voor lagere overheden, gemeenten, innen we nu ook de belastingen via een mandaat. En het Centraal Justitieel Incassobureau (dat bijvoorbeeld verkeersboetes voor de overheid invordert, red.) heeft de inning al uitbesteed aan de gerechtsdeurwaarders. Als de Belastingdienst om tafel wil, kunnen we samen denken over een goede oplossing.’

In opleiding

De zegsman van de Belastingdienst vertelt dat er driehonderd mensen in opleiding zijn. Zij kunnen vanaf volgend jaar worden ingezet voor invoeringswerkzaamheden. De fiscus lijkt daarmee (nog) geen gebruik te willen maken van het aanbod van de gerechtsdeurwaarders.

Bron: AD / KBvG