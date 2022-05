PwC, Deloitte en KPMG deden zaken in Tsjetsjenië

PwC, Deloitte en KPMG hebben in het verleden zaken gedaan in Tsjetsjenië en gingen daarmee lijnrecht in tegen hun eigen mensenrechtenstatements. Dat meldt Follow the Money (FTM) na eigen onderzoek.

Dictator Ramzan Kadyrov neemt het niet bepaald nauw met de mensenrechten in Tsjetsjenië. Dat weerhield PwC, Deloitte en KPMG er in het verleden niet van om zaken te doen in de Russische deelrepubliek, ondanks hun eigen strikte inclusiebeleid en uitgesproken mensenrechtenstatements.

PwC

Zo vond FTM een ‘investeringsgids voor de Tsjetsjeense Republiek’ van PwC, met een voorwoord van de grote dictator zelf. Die activiteit lijkt niet helemaal te stroken met het eigen mensenrechtenstatement van het accountantskantoor. Als PwC opereert in landen waar ‘lokale wetgeving’ op het gebied van mensenrechten ‘minder streng is dan het eigen beleid’, zal het kantoor proberen het ‘bewustzijn over mensenrechten te verhogen’ en ‘bereid zijn weg te lopen van klanten bij wie onze integriteit in het geding komt’. Een woordvoerder van PwC heeft aan FTM laten weten dat de gids is geplaatst door de Russische tak van PwC en in 2018 weer offline is gehaald.

Andere Big Four-kantoren

Daarnaast hebben ook KPMG en (wat langer geleden) Deloitte op zakelijk vlak de ijzeren hand van Ramzan Kadyrov hartelijk geschud, blijkt uit het onderzoek. Alleen van EY vond FTM geen zakelijke activiteiten in Tsjetsjenië. Het accountantskantoor meldt dat het daar ‘niet actief is’, maar gaat niet in op de vraag of het daar in het verleden wél actief was.

Zie:

Honderden gemartelde homo’s in Tsjetsjenië, toch doen PwC, Deloitte en KPMG er zaken