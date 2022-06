‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’

Veel klanten van banken ontvangen in deze periode weer het jaarlijkse verzoek voor het aanleveren van de jaarrekeningen. Lilian Sep (31) is Product Manager Business Data bij SBR Nexus en benadrukt het belang om de SBR Jaarrekening zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te vullen: ‘Als de bank in één keer de benodigde informatie binnen heeft, scheelt dit meer werk en tijd achteraf. Vanuit SBR Nexus doen wij er op onze beurt alles aan om het aanleverproces zo makkelijk mogelijk te maken.’ En dat gaat gepaard met uitdagingen omdat ook bij een gestandaardiseerd proces er soms context en verduidelijking nodig is. In dit artikel aandacht voor deze nuances.

Steeds meer ondernemers, accountants en administratiekantoren weten hun weg te vinden in het aanleveren met behulp van Standard Business Reporting (SBR). Maar bij het invullen van de SBR Jaarrekening ziet ook Sep nog ruimte voor verbetering. ‘Het euvel is vooral dat de velden, zoals ‘toelichtingen’, ‘uitsplitsingen’ en ‘zekerheden’ vaak niet worden ingevuld. De bank heeft deze informatie juist wél nodig om te begrijpen waar de onderneming precies staat, voor besluiten over de financiering en of de ondernemer in de mogelijkheid is om het krediet terug te betalen.’

Uitdaging 1: verplicht veld versus aanvullende informatie

Sep ziet vaak dat de velden die technisch ‘niet verplicht’ zijn, ook niet worden ingevuld. ‘Een veld dat niet is aangemerkt als ‘verplicht’ en dus geen error oplevert als het rapport verzonden wordt, betekent niet dat de bank die informatie niet nodig heeft.’ Maar als de bank ook informatie uit de ‘niet verplichte’ velden nodig heeft, waarom worden alle velden bij de SBR Jaarrekening dan niet verplicht? Sep: ‘We hebben dit onderzocht en er is niet altijd op iedere post een toelichting beschikbaar, we kunnen alleen de velden die te allen tijde gevuld kunnen worden verplicht stellen. In de door SBR Nexus gepubliceerde gebruikershandleiding hebben we een beschrijving gemaakt van de (minimaal) gewenste velden vanuit de bank. Met deze handleiding proberen we duidelijkheid te scheppen over de wensen en de vereisten waaraan een SBR Jaarrekening moet voldoen.’

Eén van de gevolgen van het onvolledig invullen van de SBR Jaarrekening is dat de bank een foutieve risico-inschatting maakt. Daarnaast kan het voorkomen dat de bank teruggaat naar de ondernemer of accountant voor meer informatie. Sep: ‘Deze aanvullende informatie wordt dan weer in een pdf toegestuurd naar de bank. Dit kost de accountant meer tijd en dus de ondernemer meer geld. We moeten niet vergeten dat er met regelmaat aanvullende vragen zijn over de jaarcijfers. Die zijn er nu met de pdf-jaarrekening, maar ook met de SBR Jaarrekening. Een SBR Jaarrekening sluit niet persé de behoefte aan extra informatie uit.’

Uitdaging 2: verschil classificering bank en KvK

Onduidelijkheid is er ook soms over welke type SBR jaarrekening – Rechtspersoon, Rechtspersoon beperkt of Natuurlijk Persoon – er moet worden ingevuld. Dit komt voor omdat er op basis van de Kamer van Koophandel classificering een inschatting wordt gemaakt welke type jaarrekening er moet worden aangeleverd. Sep: ‘De indeling van de banken, die met name kijken naar de hoogte van de uitstaande financiering, is soms anders dan de KvK-classificering. De bank wil op basis van de hoogte van de uitstaande financiering wel of niet bepaalde informatie ontvangen. Accountants en administratiekantoren kunnen hiervoor gebruikmaken van de SBR Nexus beslisboom, die staat ook in onze handleiding waar ook de velden worden geduid die de bank wil ontvangen.’

Uitdaging 3: onderscheid dataset bank en KvK

Een andere ruis komt voor bij het aanleveren van de dataset voor de KvK. Deze dataset wordt ook in SBR aangeleverd, maar dit is slechts een beperkte dataset op basis van de eerder opgestelde inrichtingsjaarrekening. Sep: ‘De data die bij de KvK wordt gedeponeerd is ontoereikend voor de banken. In samenwerking met o.a. Logius, softwareleveranciers en accountants wordt onderzocht of er extra velden die de banken willen ontvangen kunnen worden toegevoegd aan de Nederlandse Taxonomie (NT). Dit zou dan een oplossing zijn die begin volgend jaar beschikbaar komt.’

Uitdaging 4: diverse verzendopties

In de basis beschikken de meeste accountants over een SBR-module en een verzendportaal. Indien een accountant of administratiekantoor geen verzendportaal heeft, dan kan de jaarrekening via Mijn Data, Mijn Business worden aangeleverd. In het uiterste geval kan er gebruik worden gemaakt van de pdf-conversieservice.

Kwaliteitsverbetering voor accountants- en administratiekantoren

De beslisboom, de handleiding, tooling en bijvoorbeeld aanpassingen in de NT-taxonomie zijn stappen vanuit SBR Nexus om het aanleverproces voor accountants nog gebruiksvriendelijker in te richten. Sep: ‘Daarnaast zijn we in gesprek met zowel banken als accountants- en administratiekantoren om betere afstemming te vinden tussen de verwachting van de bank en de mogelijkheden voor accountants. Duidelijkheid over de wensen ten aanzien van de inhoud van rapportages is hierbij essentieel.’

Meedenken over het verbeteren van het aanleverproces via SBR Nexus?

Neem gerust contact op via 085-1307282 of support@mijndatamijnbusiness.nl.