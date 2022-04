Annemarie van der Pol (36) wordt per 1 april Chief Operating Officer bij SBR Nexus. Zij volgt Maurits Cammeraat op, die deze rol op interimbasis vervulde.

Van der Pol begon ruim een jaar geleden bij SBR Nexus als Head of Productmanagement nadat zij tien jaar bij Rabobank heeft gewerkt in verschillende functies aan de zakelijke kant van de bank; van Bijzonder Beheer tot Strategie & Innovatie. Als COO zal Van der Pol zich gaan richten op de visie en strategie van SBR Nexus en de doorvertaling naar projecten in de organisatie en prioritering hiervan. Cammeraat blijft nog betrokken bij SBR Nexus voor de totstandkoming van de Nederlandse KYC datastandaard.

De focus voor Annemarie van der Pol ligt op de doorontwikkeling van dataproducten, de bijbehorende processen, en het stakeholdermanagement in de verschillende ketens. Van der Pol: “In mijn huidige rol als Head of Productmanagement, ben ik al bekend met de bedrijfsdata- en de vastgoeddata. In mijn nieuwe rol streef ik naar nog efficiëntere samenwerking tussen verschillende partijen in de ketens. Op die manier kan er meer gestructureerde data worden uitgewisseld zodat ondernemers beter en sneller geholpen worden.”

Logische stap

De nieuwe functie van Van der Pol sluit goed aan bij haar bancaire achtergrond en ervaring met productontwikkeling, stakeholder- en projectmanagement. CEO Jos Jonkers is ook enthousiast dat Van der Pol van start gaat in deze nieuwe rol bij SBR Nexus: “Een logische vervolgstap, we zijn blij dat Annemarie ons directieteam komt versterken met haar brede ervaring.”

Van der Pol: “Ik kijk ernaar uit om vanuit deze nieuwe rol met mijn collega’s te werken aan het optimaliseren van het delen van zakelijke data. Ondernemers in Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat de uitwisseling van hun zakelijke data op een efficiënte, kwalitatieve en veilige manier verloopt. In deze nieuwe rol blijft dat het belangrijkste uitgangspunt.”