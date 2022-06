83% van Britse accountants vindt dat Brexit vak heeft veranderd

Een overgrote meerderheid (83%) van de Britse accountants ervaart dat hun vak veranderd is door de Brexit. Klanten zoeken meer begeleiding. Slechts één op de tien vindt dat de Brexit het vak minder aantrekkelijk heeft gemaakt.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van FreeAgent, een cloud-gebaseerde boekhoudsoftware. Bijna de helft (47%) van de accountants ervaart dat de gevolgen van Brexit voor het vak nog onduidelijk zijn. 37% is van mening dat de Brexit een positieve impact heeft gehad op het beroep. Slechts één op de tien denkt dat Brexit een negatieve impact heeft gehad.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal opdrachten rondom werkkapitaalbeheer met 69% is toegenomen. Een vergelijkbare stijging is te zien in werkzaamheden die te maken hebben met financiële verslaglegging. Naast Brexit zijn de nieuwe Covid-gerelateerde wetgeving (44%) en de fiscale gevolgen van duurzaamheid (42%) topprioriteiten waarvoor Britse bedrijven bij accountants aankloppen. Ook het digitaliseren van belastingaangiftes (39%) en implementatie van nieuwe technologieën (33%) noemen accountants als belangrijke thema’s binnen het vak.

Roan Lavery, CEO en mede-oprichter van FreeAgent: “Hoewel het bijna twee jaar geleden is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet, blijft Brexit een enorm probleem voor de accountancysector. Klanten hebben hulp nodig om de toegenomen bureaucratie en hogere kosten het hoofd te bieden. Bedrijven zijn op zoek naar advies en begeleiding.’

Bron: Accountancy Today.