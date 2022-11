Zeven ton Brexit-compensatie aangevraagd

Voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling, die 1 november opende, zijn tot nu toe 27 aanvragen binnengekomen met een totaalbedrag van € 710.271, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Er waren 25 aanvragen voor de Tegemoetkoming gemaakte kosten; twee aanvragers deden een beroep op de regeling voor nog te maken kosten. De BAR-bedrijfslevenregeling vergoedt kosten voor opleidingen, voorlichtingscampagnes, extern advies en ICT-aanpassingen. Opmerkelijk: er werden in totaal 165 aanvragen gestart, veel meer dan er uiteindelijk zijn ingediend.

Vooral agrarische en transportbedrijven

Van de 27 ingediende aanvragen hebben 23 ondernemers aangegeven deel te willen nemen aan het EU-handelsprogramma. De ingediende aanvragen komen vooral uit de agrarische sector, transportsector en de export in het algemeen, zoals voedselexporteurs met meerdere aanvragen. Compensatie voor nog te maken kosten kan nog tot 13 december worden aangevraagd; de deadline voor het compenseren van al gemaakte kosten is ruimer: de BAR Tegemoetkoming gemaakte kan tot 31 maart (17:00 uur) worden aangevraagd. ‘Bereid uw aanvraag goed voor en verzamel vooraf alle benodigde gegevens. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en nemen alleen complete aanvragen in behandeling’, tip de RVO.