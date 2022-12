Subsidieloket voor ‘Brexitkosten’ (BAR) sluit bijna

Het loket voor de tegemoetkoming van kosten die bedrijven nog gaan maken om zich aan te passen aan de Brexit sluit op 13 december om 17 uur. Wie nog van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) gebruik wil maken moet dus snel zijn.

De regeling BAR nog te maken kosten bestaat uit verschillende modules. Moet de ICT-infrastructuur aangepast worden? Is er een voorlichtingscampagne nodig? Of moeten werknemers een extra opleiding krijgen? Mogelijk kan daar subsidie voor worden aangevraagd. Er is ook een module beschikbaar als bedrijven externe consultants inschakelen voor advies over douaneregelgeving.

Recht op BAR?

Bedrijven die willen weten of ze voor tegemoetkoming in aanmerking komen kunnen gebruik maken van de Regelhulp. Dit is een tool die een indicatie geeft van de tegemoetkoming.

