Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige vader uit Rotterdam en zijn 40-jarige dochter uit Den Haag witwassen. Een bedrijf waar de twee een bestuurdersfunctie vervulden wordt voor hetzelfde feit vervolgd. De Belastingdienst trof voor meer dan een miljoen euro vermogen aan, waarvoor de FIOD na onderzoek geen legale oorsprong kon vinden.

De bedragen die zijn witgewassen werden gebruikt voor het bekostigen van twee woningen en een bedrijfspand, stelt justitie. Het tweetal moest zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Rotterdam. Het OM eiste een gevangenisstraf van 3 weken en taakstraffen tot 140 uur. Bovendien is er beslag gelegd op de drie panden.

Onderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst stelde in 2014 een onderzoek in naar het bedrijf van de twee verdachten. Het bedrijfspand is in juni 2009 gekocht voor 2,1 miljoen euro. Uit informatie bleek dat een deel van de financiering (in totaal 751.164 euro) voor dit pand afkomstig was van een familielid van de verdachten. Dit familielid, woonachtig in Suriname, beschikte zelf niet over inkomsten die de hoogte van het bedrag konden verklaren. Op een Nederlandse bankrekening van deze man was bijna 1,2 miljoen aan contante opnames gedaan. De Surinaamse Belastingdienst onderzocht de herkomst van het geld. Dit zou afkomstig zijn uit familievermogen maar kon door het familielid niet worden aangetoond.

Onverklaarbaar vermogen

Op de bankrekeningen van de twee verdachten zijn diverse contante stortingen gedaan door het familielid waarvan de herkomst onduidelijk is. De FIOD heeft deze geldstromen onderzocht en de aangiften inkomstenbelasting 2007 tot en met 2012 bekeken. Uit dit onderzoek blijkt een vermoeden dat deze gelden en daardoor de met deze gelden aangekochte panden afkomstig zijn van onbekende misdrijven.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

