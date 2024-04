Banken pleiten voor nieuwe aanpak witwassen

Banken worstelen met het maatschappelijke draagvlak voor hun poortwachtersrol. Bedrijven, andere organisaties en ook de gewone burger hebben problemen met klantonderzoek en vragen die opkomen bij de verwerking van hun transacties.

Teveel klanten krijgen het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden en vinden dat niet prettig. Tegelijkertijd leveren al deze maatregelen te weinig zichtbare resultaten op in de vorm van opgepakte criminelen en afgepakt crimineel vermogen, vinden de banken zelf. Om te zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor de witwasonderzoeken moeten de zichtbare resultaten omhoog en de administratieve lasten van de goedwillende klanten omlaag.

Criminele geldstromen en netwerken beter in beeld brengen

Daarom stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een aanpak voor waarbij klanten veel minder worden lastiggevallen en samen met de publieke partijen effectiever wordt omgegaan met de aanpak van criminelen. De vereniging wil de informatie die al bekend is bij opsporingsdiensten meer gaan gebruiken om criminele geldstromen en netwerken beter in beeld te brengen. Ook moeten overheidspartijen en poortwachters samen prioriteiten gaan bepalen, het liefst onder regie van een Nationaal Coördinator Anti-Witwassen, zodat de inspanningen beter op elkaar worden afgestemd. En in overleg met toezichthouders DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens stoppen met maatregelen die niets toevoegen aan het verstoren van criminelen.

Banken zijn intrinsiek gemotiveerd om misbruik van het financiële systeem te voorkomen en bij te dragen aan het bestrijden van ondermijning in Nederland, stelt de NVB. Er zou sprake zijn van een disproportionele impact op de samenleving. Daarom willen de banken een werkwijze ontwikkelen waarin de aanpak van criminelen centraal staat en de goedwillende klanten zo min mogelijk worden belast. Deze aanpak moet er toe leiden dat de banken criminelen gerichter en sneller weten te vinden en de privacy-impact van de klanten terugbrengen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.

Lees hier het plan van de NVB