Ruim 60% van accountantskantoren moet alle NOW1-steun terugbetalen

Naar schatting driekwart van de accountantskantoren die in de eerste NOW-periode loonsteun aanvroegen, moeten een deel van het voorschot terugbetalen. Ruim 60 procent blijkt zelfs helemaal geen recht te hebben op noodsteun. Dat blijkt uit een berekening van Accountancy Vanmorgen op basis van definitieve NOW-cijfers.

In de eerste steunronde (die liep van maart tot en met mei 2020) klopten ruim 139.500 bedrijven aan bij het subsidieloket. In totaal werd er zo’n 7,3 mrd euro aan voorschotten uitgekeerd. Het UWV maakte donderdag de definitieve afrekening van 90 procent van de aanvragers bekend. Van alle vaststellingen die nu in het register staan, leidt zo’n 29 procent tot een nabetaling door UWV. Deze bijna 36.000 werkgevers ontvangen in totaal nog een bedrag van ruim 455 miljoen euro. Voor 90.000 werkgevers (71 procent) geldt dat zij een terugvordering krijgen. In totaal gaat dit om een bedrag van 2,3 miljard euro.

Terugbetalen

Eerder berekende Accountancy Vanmorgen dat naar schatting 3 procent van de accountantskantoren NOW-1 had aangevraagd. In de namenlijst die UWV donderdag publiceerde staan 51 bedrijven met ‘accountant’ of ‘accountancy’ in de naam. Dit zijn niet alle accountantskantoren in de lijst, maar vormen een representatieve steekproef. Samen ontvingen deze 51 kantoren een voorschot van € 1.243.295. Van vijf kantoren is de definitieve afrekening nog niet bekend. De overige 46 kantoren ontvingen gezamenlijk € 965.495. Daarvan moet ruim € 440.000 worden terugbetaald. Dit komt neer op 43% van het eerder ontvangen bedrag. Dit is iets meer dan wat de totale groep bedrijven moet terugbetalen: 38% van de NOW 1 steun moet terug naar de overheid, blijkt uit cijfers van het UWV.

Accountantskantoren

Van de 46 bovengenoemde accountantskantoren bleken er in de eerste NOW-ronde 17 recht te hebben op steun. Dit is 37 procent van de aanvragers. Zij kregen in totaal € 551.193 subsidie. Elf (24%) hebben een lager voorschot ontvangen dan waarop recht was. Driekwart heeft echter te veel ontvangen en moet geld terugbetalen. 28 van de 46 kantoren (61%) moeten zelfs alle ontvangen steun terugbetalen. Daamen & Van Sluis Accountants & Belastingadviseurs uit Capelle a/d IJssel ontving € 93.957 en Van Noordenne Accountants uit Gorinchem vroeg € 68.601 NOW-steun aan in de eerste ronde. Beide kantoren bleken echter geen omzetderving te hebben door corona, waardoor het volledige voorschot dient te worden terugbetaald. Daar staat tegenover dat accountantskantoor Govers uit Eindhoven met zijn inschatting van € 240.174 omzetverlies nog veel te laag zat. Het kantoor heeft recht op € 74.251 extra noodsteun. Met een totale steun van € 314.425 is Govers ook ‘lijstaanvoerder’ van accountantskantoren met de meeste subsidie in de eerste NOW-ronde.

‘Geen misbruik’

UWV benadrukt dat het verschil tussen voorschot en definitieve tegemoetkoming in het register niets te maken heeft met misbruik. Het voorschot was gebaseerd op een schatting van het omzetverlies. De kans dat het omzetverlies uiteindelijk exact hetzelfde was, is klein, zo stelt het UWV. Bovendien was er bij begin van de pandemie veel onzekerheid bij werkgevers. Veel werkgevers hebben daarom een hoog omzetverlies opgegeven, dat uiteindelijk (gelukkig) lager is uitgevallen. Ook kan er sprake zijn van een gedaalde loonsom.