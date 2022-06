Van Beusekom (AFM) vindt accountant nog onvoldoende ingericht op fraudedetectie

Hanzo van Beusekom, bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), denkt dat de accountancysector als geheel nog onvoldoende kennis en ervaring met fraude heeft om goed een poortwachtersrol te kunnen spelen. Ook de mindset en interne cultuur is daar nog niet op afgestemd.

Van Beusekom zei die op 20 juni 2022 tijdens het congres van de Foundation for Auditing Research (FAR). In zijn keynote stond hij stil bij de wijze hoe de accountancysector omgaat met fraude en frauderisico’s. De kans op fraude neemt eerder toe dan af, stelde hij, door ontwikkelingen als digitalisering, duurzaamheid en internationalisering. Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. Toch lijkt de accountancysector als geheel nog onvoldoende ontwikkeld om die poortwachtersrol voldoende op te pakken, onder meer door gebrek aan kennis en ervaring met fraude en door de mindset en interne cultuur binnen de accountantsorganisaties.

Van Beusekom vroeg zich in zijn speech daarom af hoe accountantsorganisaties reageren wanneer een junior accountant een mogelijke fraude op het spoor is wanneer ze een jaarrekening controleert. Kan ze openlijk haar vermoedens uitspreken en krijgt ze toegang tot de juiste tools? Krijgt ze de hulp en ondersteuning die ze nodig heeft om het goed te onderzoeken?

Effectieve aanpak

Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, stelt Van Beusekom, kunnen we allemaal bijdragen aan het bestrijden van fraude: ‘De AFM zet zich als toezichthouder in voor het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten. Fraude is per definitie oneerlijk en ondoorzichtig. Er zijn de afgelopen jaren niet veel grote boekhoudschandalen geweest, maar het risico op fraude neemt toe. Het wordt daarom tijd dat accountantsorganisaties tijd en energie steken in een effectieve aanpak. Brand voorkomen is beter dan een brand moeten blussen.’

