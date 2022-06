Duurzame energie-investeringen groeien naar meer dan 2 miljard

Ondernemers hebben vorig jaar voor € 2,2 miljard aan energiezuinige investeringen gemeld voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2020 was het investeringsbedrag 1,8 miljard.

De energie-investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 330.000 huishoudens. Het totaal aantal aanvragen bedroeg vorig jaar bijna 20.000. De EIA is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. Ondernemers kunnen investeringen tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De energie-investering moet voldoen aan de omschrijving in de zogenoemde Energielijst.

Industrie koploper, meeste aanvragen voor led

Vorig jaar werden de meeste investeringen gedaan door de industrie, de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht en de agrarische sector. Zij waren samen goed voor een geïnvesteerd bedrag van meer dan een miljard. ‘Onder meer de sectoren gebouwde omgeving, transport en duurzame energie lieten een forse groei zien van investeringen (met € 230 miljoen).

De categorie met de meeste aanvragen is ledverlichting. ‘Ook investeringen in warmtepompen zijn populair als alternatief voor gasgestookte verwarmingssystemen. Het zijn technieken die bij een groot publiek bekend zijn, maar nu ook in het mkb winnen aan populariteit.’ Zonnepanelen waren vorig jaar goed voor meer dan 3.300 aanvragen. ‘Daarnaast is er veel vraag naar het hergebruik van afvalwarmte. In deze laatste categorie nam het aantal aanvragen af, maar nam het investeringsbedrag fors toe (met twintig miljoen euro). Deze investeringen zijn essentieel voor de energietransitie waarbij gasgestookte verwarmingssystemen worden vervangen door duurzame systemen.’

Volgens de RVO waren de EIA-investeringen vorig jaar goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 1.074 kiloton, tegen 924 kiloton in 2020. ‘De verwachte energiebesparing van deze investeringen is circa 607 miljoen m3 aardgas.’