Voorschotpercentage TEK-vergoeding verlaagd

Met ingang van dinsdag kunnen bedrijven de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Op de valreep is wel nog het voorschotpercentage in verband met de dalende energieprijzen aangepast: dat gaat van 50 naar 35 procent.

De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming aan mkb-ondernemingen die minimaal 7 procent van de totale omzet aan energiekosten uitgeven. Bedrijven moeten wel uiterlijk op 31 december 2022 zijn ingeschreven in het handelsregister en een zakelijk energiecontract hebben. Aanvragen kan tussen 21 maart 9:00 uur en 2 oktober 17:00 uur, met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Te hoog voorschot voorkomen

Het voorschotpercentage van de TEK is verlaagd naar 35 procent. ‘Dit is besloten om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat u bij sterk dalende prijzen volgend jaar veel geld moet terugbetalen’, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen gaan dalen. Daarom lijkt een voorschotpercentage van 35 procent beter te passen. Hoewel niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen, lijkt de verlaging van het voorschotpercentage op dit moment de juiste keuze.’

De regeling moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. ‘Vooruitlopend op goedkeuring nemen wij aanvragen alvast in behandeling. Maar we kunnen zonder goedkeuring nog niet overgaan tot betalingen. Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.’

Bron: RVO