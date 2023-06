RVO: technische problemen rond Gecombineerde opgave

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wijst agrarisch ondernemers erop dat er technische problemen speelden rond de Gecombineerde opgave. Die leidden ertoe dat bij de eco-regeling mogelijk een verkeerde gehaalde waarde (brons, zilver of goud) is vermeld in de opgave. De problemen zijn inmiddels opgelost, maar controleren is verstandig.

‘Heeft u percelen opgegeven met eco-activiteiten? In de Gecombineerde opgave kunt u nu de punten en gehaalde waarde zien die horen bij uw ingevulde gegevens. Om deze te zien moet u wel uw percelen met eco-activiteiten controleren en opslaan’, aldus de RVO. ‘Open hiervoor uw opgave opnieuw en ga naar Regelingen per perceel in het onderdeel Grond. Sla de percelen opnieuw op, ook als u geen aanpassingen doet.’

Toevoegen na 15 juni niet meer mogelijk

Zijn de percelen met eco-activiteiten gecontroleerd en opnieuw opgeslagen, dan is het mogelijk dat in het Overzicht GLB-regelingen een ander resultaat wordt getoond. ‘Heeft u te weinig punten of is uw gehaalde waarde lager dan verwacht? Controleer of u al uw eco-activiteiten heeft opgegeven.’ Nadat de opgave is verstuurd, volgt een nieuwe pdf met gegevens. Na 15 juni mogen geen eco-activiteiten meer worden toegevoegd; verwijderen mag dan nog wel.

‘Wij vinden het erg vervelend dat u mogelijk verkeerde punten en gehaalde waarde zag. En dat u door technische problemen uw opgave nog een keer moet versturen. Onze excuses hiervoor’, laat de RVO weten.