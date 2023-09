Aanvraagperiode TEK bijna gesloten

Mkb-ondernemers met energiekosten die minimaal 7% van hun omzet over 2022 bedragen, hebben mogelijk recht op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwt dat het belangrijk is om de subsidie snel aan te vragen, want de regeling sluit op 2 oktober om 17.00 uur.

Aanvragen

De regeling geeft een tegemoetkoming voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ondernemers vragen in één keer met terugwerkende kracht voor deze hele periode aan. Ruim 7.400 ondernemers maakten daar al gebruik van.

De aanvrager logt in met eHerkenning niveau 3 of met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen mogelijk als je bij de KvK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Heb jeeen eHerkennig of DigiD? Vraag deze dan aan, dit duurt een paar dagen. Houd hier rekening mee.

Na de aanvraag

Als de RVO de TEK-aanvraag positief beoordeelt, ontvangt de ondernemer binnen 5 werkdagen een voorschot van 35% van de energiekosten die voor tegemoetkoming in aanmerking komen. Het voorschot, net als het subsidiebedrag, is maximaal € 160.000. Met het lage voorschotpercentage wil de RVO voorkomen dat ondernemers na de vaststelling het voorschot (voor een deel) moeten terugbetalen. In 2024 stelt de RVO de definitieve subsidie vast.

Meer informatie verkrijgen en aanvragen kan hier.