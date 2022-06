Medewerkers PWC in Engeland krijgen er 9% bij

Terwijl lonen bij Nederlandse accountantskantoren zo’n 5 procent stijgen, doet PwC in Engeland er 9 procent bij. Britse ministers waarschuwen dat loonsverhogingen de inflatie kunnen ergeren.

De helft van de 20.000 werknemers van PWC in Engeland krijgen er minimaal 9 procent bij. De reden is de stijgende kosten van levensonderhoud als gevolg van de Britse inflatie. Volgens PWC kan het ‘de druk van de markt niet negeren’ en moet het kantoor concurrerend blijven om talent aan te trekken. De loonsverhoging kost het bedrijf 120 miljoen pond en een extra 10 miljoen pond aan bonussen, zo meldt The Sunday Times.

Boris Johnson

Met de loonsverhoging slaat PWC een oproep van premier Boris Johnson in de wind. Die zei op de G7-top eerder deze week dat het ‘geen zin’ heeft de lonen van de werknemers in de publieke sector te verhogen, omdat dit de prijzen alleen maar verder zal opdrijven.

De startsalarissen in auditfuncties zullen bij PWC met 10 procent stijgen, terwijl net afgestudeerden in consultingfuncties meer dan 8 procent extra krijgen. Dit is aanzienlijk meer dan de loonsverhogingen bij andere Big 4 kantoren. Een jonge auditmedewerker bij EY heeft er eerder dit jaar 1000 pond bijgekregen. KPMG kondigde in mei een halfjaarlijkse loonsverhogingen aan van 2000 tot 4000 pond voor niet-partners, met terugwerkende kracht tot april. Die komt bovenop de standaard jaarlijkse loonsverhoging in oktober.

Record

De inflatie in het VK bereikte in mei met 9,1 procent het hoogste niveau in 40 jaar. De gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey, heeft werknemers opgeroepen zich terughoudend op te stellen ten aanzien van hun lonen, ondanks de voorspelling dat de inflatie tegen het einde van het jaar 11 procent zal bedragen.