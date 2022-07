In India is het vandaag ‘register-accountant dag’

Op 1 juli viert India de oprichting van The Institute of Chartered Accountants in 1949. Met de ‘Dag van de Register-Accountant’ eert India de rol die de beroepsorganisatie speelde bij de Indiase onafhankelijkheid. ‘Als chartered accountant in India ben je iemand,’ zegt de in Nederland wonende Purvi Sankhla.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) geldt als een van de oudste beroepsorganisaties van accountants. Met 330.000 leden is het ook de een na grootste accountantsorganisatie ter wereld. Onder de Britse overheersing van India, die duurde tot en met 1947, was steeds onduidelijker geworden aan welke kwalificaties accountants moesten voldoen. Het gevolg was dat het beroep grotendeels ongereglementeerd raakte.

Onafhankelijkheid

Het Indiase parlement bepaalde na de onafhankelijkheid dat er een onafhankelijke vereniging moest komen om het accountantsberoep te reguleren. Daaraan ging een lange discussie vooraf wat de officiële benaming zou moeten zijn: ‘chartered accountant’ won het uiteindelijk van ‘registered accountant’. De wet werd aangenomen op 1 juli 1949, nog voor India officieel een republiek was. De oprichting van de ICAI geldt in India als symbolisch voor de geboorte van de natie.

Aanzien

Purvi Sankhla (28) werd in India opgeleid tot chartered accountant en werkte in Bangalore. Ze kwam naar Nederland om strategic management te studeren aan Tilburg University. ‘Chartered Accountants Day betekent iets in India,’ vertelt ze. ‘Alle kamers van de ICAI organiseren meetings en zelfs de premier maakt er op de dag zelf een opmerking over. Net als elders in de wereld liggen ook accountants in India onder vuur vanwege fraudezaken. Maar het beroep staat nog steeds in hoog aanzien. Als chartered accountant word je met veel egards behandeld, vergelijkbaar met dokters en rechters.’

Spotify voor boodschappen

Sankhla begon tijdens haar studie in Tilburg een eigen bedrijf, Yopla, wat staat voor ‘your planet, your plan’. Ze vergelijkt Yopla met Spotify. ‘Waarom is Spotify zo geweldig? Niet alleen omdat je er alle muziek vindt die er maar te vinden is, maar vooral omdat het algoritme steeds meer leert over wie jij bent en waar je graag naar luistert. Spotify komt met muzieksuggesties waar je zelf misschien niet aan denkt, maar die wel bij je smaak passen. Tegelijk blijf jij als gebruiker de baas. Zoiets wil ik ook voor je voeding: een algoritme dat je helpt bij je dagelijkse boodschappen en dat tegelijk helpt om je ecologische footprint te verkleinen. Voeding is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgassen. Het haalt nogal uit welke voedselkeuzes je maakt: sommige producten zijn veel vervuilender dan andere,’ legt ze uit. Ze ziet zichzelf niet meer als accountant werken, maar haar voorliefde voor getallen en data zit in het algoritme (KISS: keep it smart and sustainable) waarop Yopla werkt.