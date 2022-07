Energieadviseurs bestoken mkb rondom subsidieregeling

Mkb-ondernemers worden ongewenst benaderd door energieadviseurs over de Subsidie Verduurzaming MKB (SVM), meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Zij bieden hun diensten aan via callcenters of van deur tot deur.’

De RVO heeft daarvan signalen ontvangen. ‘Ondernemers geven aan zich overvallen te voelen door deze energieadviseurs. Vaak zeggen deze energieadviseurs dat ze namens RVO werken. Dat klopt niet. RVO geeft u subsidie voor het advies, maar stuurt geen adviseurs bij u langs’, geeft de dienst aan. ‘Soms vertellen zij dat het advies (in de toekomst) verplicht wordt. Ook dat klopt niet.’ Bovendien is het advies niet gratis. ‘U krijgt subsidie voor het advies dat energieadviseurs aanbieden, maar u moet 20% van de kosten zelf betalen.’

Geef nooit zomaar opdracht aan een energieadviseur, is de volgende tip van RVO. ‘Ga als ondernemer zelf op zoek naar mkb-gekwalificeerde energieadviseurs. Deze adviseurs hebben minimaal twee jaar ervaring met het adviseren aan mkb-bedrijven. Werken als energieadviseur is geen beschermd beroep. Maar u kunt wel vragen naar de opleiding en/of het certificaat van de energieadviseur.’