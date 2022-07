Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur

Talentmanagement, een cultuuraudit en de werkgeversrol verdienen meer aandacht van de raad van commissarissen. Dit blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek commissarissen van Grant Thornton.

Het onderzoek is dit jaar voor de 14de keer uitgevoerd door Board in Balance en Herbert Rijken. De resultaten zijn in twee deelrapporten gepubliceerd. Uit het tweede deelrapport blijkt onder meer dat talentmanagement een verbeterpunt is voor de rvc. Ook met successieplanning kan nog een slag worden gemaakt, zaken waarvan de commissaris in eerdere onderzoeken ook al aangaf dat dit beter moest.

Werkgeversrol

Het tegenovergestelde geldt voor de positie van de secretaris. Daar zijn amper veranderwensen te vinden en dat gold ook al voor een vergelijkbare vraag over de secretaris in het verleden. Geldt de werkgeversrol van de rvc niet ook de secretaris van de rvc? Het doen van een cultuuraudit is dan weer een vraag die voor het eerst is voorgelegd. Alle benchmarks hebben daar een (urgente) verbeterwens voor. Het lijkt respondenten een goed idee om de werkgeversrol weer eens wat prominenter op de agenda van de rvc te zetten.

Digitalisering

Klassieke competenties als bestuurlijke ervaring en financiële kennis blijven dominant als het gaat om wat er in een rvc aanwezig moet zijn. Gemiddeld genomen zijn daarnaast ook maatschappelijke antenne en kennis van risicomanagement gewenste competenties. Wat niet in voldoende mate aanwezig is in de rvc, is ICT-kennis, kennis van digitalisering en kennis van duurzaamheid. Bijna alle respondenten geven aan dat deze competenties in hun eigen rvc beter op orde moeten komen. Diezelfde respondenten geven ook aan dat de kennis van digitalisering bij hun eigen rvb niet op gewenste niveau is.

Over het onderzoek

Het onderzoek geeft resultaten weer voor in totaal zestien benchmarks. Hiertoe behoren commissarissen bij de organisaties: beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, onderwijsinstelling en overige non-profit organisaties. 102 respondenten werkten mee via een persoonlijk interview en 66 respondenten vulden een online enquête in. Van de respondenten zijn er 60 vrouw, 54 vervullen de rol van voorzitter van een rvc. De respondenten zijn benaderd via FBNed, Governance University, NCD, NCR, NVTZ, VTW, Topvrouwen.nl, VNO-NCW metropoolregio Amsterdam en Stichting Blikverruimers, naast het eigen netwerk van commissarissen en bestuurders die veelal reeds jaren betrokken zijn bij het onderzoek. Eerdere onderzoeken zijn online terug te vinden.