AEX-bedrijven kiezen vaker vrouwelijke commissaris

In 2021 was 55 procent van alle door AEX-bedrijven nieuw aangestelde commissarissen een vrouw. Dit blijkt uit de Board Monitor Europe, een analyse van in totaal 1.029 nieuwe benoemingen van commissarissen in veertien Europese landen, uitgevoerd door Heidrick & Struggles.



Buitenland

Opvallend genoeg komt slechts een derde van alle nieuwe vrouwelijke commissarissen uit Nederland. Bij 62 procent van alle benoemingen in 2021 kozen AEX-bedrijven voor een buitenlander. Daarvan kwam zelfs 41 procent van buiten Europa, ruim twee keer zoveel als in andere Europese landen.

Technologie

Uit het onderzoek blijkt dat behalve geslacht en nationaliteit, ook de eerder opgedane ervaring van nieuwe commissarissen snel verandert. Had in 2018 nog 76 procent van de nieuwe bestuurders een achtergrond in de industriële en/of financiële sector, tegenwoordig geven AEX-bedrijven vooral de voorkeur aan kandidaten uit de technologie (38 procent) en/of consumenten sector (41 procent).