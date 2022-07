Irritatie in Zoeterwoude over jaarrekeningcontrole Baker Tilly

Ongeveer de helft van de gemeenteraadsleden in de gemeente Zoeterwoude was al met vakantie, maar toch moest het lokale bestuursorgaan deze week nog een keer bij elkaar komen om de door Baker Tilly gecontroleerde jaarrekening vast te stellen. Dat leidt tot irritatie in de Zuid-Hollandse gemeente, meldt regionale nieuwssite Sleutelstad.

De door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekening 2021 moet uiterlijk op 15 juli bij de provincie Zuid-Holland zijn ingeleverd. Dat dat waarschijnlijk maar net op tijd lukt heeft onder anderen te maken met een meningsverschil tussen de gemeente en Baker Tilly over het tussentijds boeken van winst bij bouwprojecten, waardoor de jaarrekening uiteindelijk moest worden aangepast.

Dat de gemeenteraad vorige week nog steeds niet kon overgaan tot vaststelling heeft te maken met een recente review bij Baker Tilly, waarbij onder andere de Zoeterwoudse jaarrekening eruit werd gelicht. Daardoor waren de gemeentelijke stukken uiteindelijk niet op tijd klaar voor de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer.

Tweede jaar op rij

Vorig jaar moest vaststelling van de jaarrekening in Zoeterwoude ook al worden uitgesteld. Dat er nu voor het tweede jaar op rij problemen zijn leidt tot irritatie bij alle vier de raadsfracties. Ook wethouder Olthof zei moe te worden van het proces. “Dat gaan we echt goed evalueren met de accountant.”

