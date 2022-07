‘Laat mkb personeel belastingvrij compenseren voor energiekosten’

Het midden- en kleinbedrijf zou de mogelijkheid moeten hebben om hun personeel belastingvrij te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten, bepleit MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in De Telegraaf.

Wil een werkgever bruto iets extra’s doen, dan is de netto-impact voor de werknemer nul, aldus Vonhof. ‘Tegen de overheid zeggen we steeds: zorg nou dat mensen netto meer overhouden van hun brutoloon. Van elke extra verdiende euro vliegt 70 cent rechtstreeks de staatskas in. Daarom heb ik intern al meermaals gezegd dat we de mogelijkheid moeten krijgen om tijdelijk een onbelaste vergoeding te geven voor werknemers die geconfronteerd worden met een hoge energierekening. In Duitsland denken ze daar ook al aan.’

Afspraken in augustus

Het idee is dat ondernemers de ruimte krijgen om gedurende een of twee jaar zo’n belastingvrije uitkering te doen. ‘De overheid loopt geen inkomsten mis, want als we deze vergoeding niet zouden geven, dan kreeg de staat ook niks.’ Volgens Vonhof willen kabinet, werkgevers en vakbonden hierover wel afspraken maken. ‘We gaan in augustus zien of dit lukt. We hebben in Nederland de traditie om in tijden van diepe ellende bij elkaar te komen. Als dat in Duitsland gebeurt, zou het in ons polderland toch ook moeten kunnen.’

