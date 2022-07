NBA: online TVL-informatie kwam wél van RVO

De informatie die de NBA in 2020 online had staan over de TVL-regeling was wel afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), stelt de NBA naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die speelde rond een onderneemster die haar subsidie teruggevorderd zag omdat de informatie die ze had gelezen niet klopte. RVO had volgens het CBb ontkend de bron te zijn geweest van de berichtgeving op de site.



Het CBb oordeelde vorige maand dat een ondernemer zich niet kon beroepen op – naar later bleek niet helemaal volledige – informatie op de NBA-website bij het bepalen van de omzet bij een TVL-aanvraag voor de periode juni-september 2020. Ze had haar bedrijfsauto in september 2020 verkocht en deze desinvestering niet meegerekend bij het bepalen van het omzetverlies. Op de NBA-site stond vermeld dat desinvesteringen normaliter buiten de berekening van het omzetverlies vallen. Later concludeerde de RVO echter dat de omzetterugval minder dan 30% bedroeg – want de desinvestering hoorde wél bij de omzet – waarna de voorgeschoten subsidie van een kleine € 2.200 werd teruggevorderd. De vrouw kon geen rechten ontlenen aan de informatie op de site, aldus het CBb.

‘Niet betwist’

In de zaak stelde de RVO niet de bron te zijn van de informatie op de website van de NBA. Dat was voor de brancheorganisatie reden om contact te zoeken met de rijksdienst. ‘De zaak heeft betrekking op de beginperiode van de TVL, waarin RVO en NBA het contact opbouwden en de NBA startte met het formuleren en publiceren van antwoorden op gestelde vragen’, zo licht de NBA toe. Die vroeg om opheldering bij de RVO en daaruit kwam naar voren dat de tekst in de uitspraak van het CBb niet overeen zou komen met de letterlijke mededeling die in de beroepsprocedure door de RVO is gedaan. ‘De Rijksdienst heeft niet betwist dat de NBA-informatie van RVO afkomstig was, maar had gemeld aan het CBb dat RVO niet had kunnen achterhalen of de Rijksdienst had meegewerkt aan de vragen en antwoorden op de site van de NBA. De NBA heeft in het overleg, onder andere met mailcorrespondentie, aangetoond dat dit wel het geval was; ook voor die allereerste vragen.’