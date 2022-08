Inrichting contract steeds minder relevant voor zelfstandige

Hoogopgeleide zelfstandigen hechten steeds minder waarde aan de vormgeving van hun afspraken met opdrachtgevers. Daardoor wordt de band steeds minder minder hecht, concluderen ABN Amro en adviesbureau Adapt in een rapport.

Het rapport zoomt in op hoogopgeleide kenniswerkers, die zelfstandig professionals (zp’ers) worden genoemd. Dat zijn er 520.000 in totaal, ruim dubbel zoveel als tien jaar geleden en bijna de helft van het totaal aantal zzp’ers. Voor het onderzoek werden 764 van die zp’ers ondervraagd; ze worden ingeschakeld door bedrijven met meer dan 250 werknemers. De coronapandemie heeft het aantal zzp’ers doen krimpen, met name vanwege vraaguitval. Vooral de dienstverlening, de creatieve/taalkundige sector, de pedagogische branche, transport en de commerciële zzp’ers zagen een grote terugloop van meer dan 60%. De dienstverlenende beroepen zagen bijna 80% van de vraag wegvallen. Het aantal werknemers met een flexibel dienstverband is in 2020 tegelijk sterk toegenomen tot 3,6 miljoen.

Prestatieafspraak in opmars

De onderzochte zp’ers leggen een factuur neer gebaseerd op een uurtarief van 87 euro, 4 euro meer dan voor corona. Ruim een kwart (27%) declareert niet op uurbasis, maar maakt een prestatieafspraak. Zeven jaar geleden was dat nog maar 8%. Hoewel de professional in training en ontwikkeling structureel achterblijft bij werknemers in vaste dienst, wordt er wel steeds meer aan opleiding gedaan.

Verbondenheid tanende

Volgens Adapt en ABN Amro hebben ze vooral meer behoefte aan werkzekerheid en besteden ze minder aandacht aan hoe de afspraken met de opdrachtgever zijn ingericht, al vindt nog altijd meer dan de helft (59%) het belangrijk om verhouding met de opdrachtgever in vaste kaders te gieten. Wel neemt de verbondenheid van zp’ers af met de organisaties waarvoor ze actief zijn. ‘Bij hun keuze gaat bovendien steeds meer de aandacht uit naar waar de werkgever voor staat. Professionals kijken steeds meer naar de positionering van de organisatie in plaats van naar het bedrijf zelf; inmiddels vindt 70 procent van de zp’ers employer branding belangrijker dan corporate branding.’