Personalia | Petra van der Voorde RA nieuwe CFO van LUMC

Registeraccountant Petra van de Voorde is bij het LUMC benoemd tot financieel directeur. De in Rotterdam opgeleide register-accountant maakte in 2017 de overstap van Ernst & Young naar het Leidse ziekenhuis.

‘Met trots mag ik vertellen dat ik ben benoemd als Financieel Directeur van het LUMC’, schrijft ze op LinkedIn. ‘Voor mij persoonlijk een hele mooie uitdaging in een organisatie waar ik me erg op mijn plek voel. Ik heb veel zin om met de mensen binnen en buiten Financiën verder aan de slag te gaan voor een financieel gezond LUMC waar het prettig werken is.’

Van de Voorde was al werkzaam bij het LUMC als Manager Risk en Manager Administratiekantoor. Van 2002 tot 2017 werkte ze als manager bij Ernst & Young. Ze studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam, waar ze ook de postdoctorale accountancy-opleiding voltooide.