‘Werkgever kan vitaliteitsbeleid beter laten aansluiten op ouderen’

Werkgevers doen er weinig aan om oudere werknemers gezonder te laten leven, bericht Trouw. ‘Niet elke 60-plusser slaat aan op een superhippe quinoasalade.’

Het dagblad heeft een onderzoek ingezien van demografisch instituut Nidi, dat deze week wordt gepubliceerd. Voor het onderzoek werden 4.300 werknemers in negen landen, waaronder Nederland, ondervraagd. het blijkt dat juist bedrijven met veel oudere werknemers minder doen om de levensstijl van hun personeel gezonder te maken. Zo wordt er minder vaak gezond eten aangeboden en wordt er minder gedaan om personeel aan het bewegen te krijgen in vergelijking met bedrijven waar veel jonge mensen werken.

‘Die oudjes zitten hun tijd uit’

Over de hele breedte scoort Nederland bovengemiddeld qua gezonde voeding, maar in de middenmoot op het gebied van beweging. Ook in ons land wordt aan ouderen weinig aandacht besteed. Onderzoeker Anne van der Put gist naar het waarom: ‘Werkgevers hebben misschien het gevoel van: die oudjes zitten toch maar hun tijd uit tot hun pensioen, daar moeten we niet in investeren.’ Terwijl een actief vitaliteitsbeleid wel maakt dat medewerkers zich in ieder geval zelf gezonder voelen, zo blijkt ook uit het onderzoek.

Aardappelen in plaats van quinoa

Een van de aandachtspunten is volgens de onderzoekers dat gezondheidsbeleid nog wel beter kan aansluiten op de belevingswereld van ouderen. ‘Als je een superhippe quinoasalade aanbiedt, dan slaat niet elke 60-plusser daar direct op aan’, zegt Van der Put. ‘Die wil misschien wel liever gekookte aardappelen en groente, wat natuurlijk ook best gezond is.’

