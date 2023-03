Twee aanhoudingen voor verstrekken valse werkgeversverklaringen

Twee mannen van 57 en 65 jaar zijn in Den Haag en Zoetermeer aangehouden op verdenking van het verstrekken van valse werkgeversverklaringen zodat ‘werknemers’ een hypotheek konden sluiten.

Beide mannen worden verdacht van valsheid in geschrift en de 57-jarige man eveneens van witwassen. De Belgische woning van de laatste is doorzocht in samenwerking met de Federale Politie ter plaatse. Ook de woning van de 65-jarige man in Zoetermeer, drie vakantiewoningen in Zevenhuizen, twee bedrijfspanden in Den Haag en in Rotterdam en drie garageboxen in Den Haag en Zevenhuizen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en ook diverse panden van hypotheekhouders.

Dienstverband kort na aankoop woning beëindigd

De Fiod vermoedt naar aanleiding van diverse opsporingsonderzoeken dat de 57-jarige voor diverse personen valse werkgeversverklaringen opmaakt. Diverse werknemers die bij de verdachte in dienst zijn getreden, blijken een woning te hebben gekocht en een hypotheek te zijn aangegaan. ‘Het dienstverband werd gebruikt voor een hypotheekaanvraag. In veel gevallen werd het dienstverband kort vóór of na het verkrijgen van de hypotheek en de woning beëindigd, terwijl volgens de werkgeversverklaringen sprake was van een vast dienstverband voor onbepaalde tijd.’

Valse facturen

Er is beslag gelegd op negen woningen waarop een hypotheek rust die is verkregen met deze vermoedelijk valse werkgeversverklaringen. Tevens is het vermoeden dat de man geld heeft witgewassen voor bedrijven die over crimineel verkregen geld beschikten. ‘Daarbij werden facturen opgemaakt voor werkzaamheden die waarschijnlijk in werkelijkheid niet zijn verricht.’ Na verder onderzoek vermoedt het opsporingsteam dat de 65-jarige man eenzelfde werkwijze hanteerde met valse dienstverbanden. Beide verdachten zijn in bewaring gesteld.