Donaties aan Scientology Kerk toch fiscaal aftrekbaar

De Belastingdienst heeft de omstreden Scientology Kerk Amsterdam erkend als een algemeen nut beogende instelling (anbi). Zij hoeft nu geen belasting meer te betalen over giften en schenkingen. De kerk laat dit weten middels een persbericht. Daarmee komt tien jaar juridische strijd ten einde.

Een instelling kan alleen een anbi zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang, zo staat op de website van de Belastingdienst. Andere voorwaarden zijn onder meer dat er geen winstoogmerk mag zijn en dat de instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, moeten voldoen aan bepaalde integriteitseisen.

Rechters

Scientology vroeg de anbi-status al in 2012 aan. Een rechtbank oordeelde dat de kerk een winstoogmerk heeft, namelijk het verkopen van cursussen en therapiesessies. Het Gerechtshof vond dat Scientology wel als anbi kon worden aangemerkt. De Hoge Raad was het daar in 2016 niet mee eens. De uitspraak betekende dat aanhangers hun giften niet langer mochten aftrekken van de inkomstenbelasting. De kerk zelf was niet langer vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting.

45.000

Na grondig onderzoek naar onder meer de financiële administratie en activiteiten van de kerk heeft de Belastingdienst nu alsnog de anbi-status toegekend. In Nederland zijn zo’n 45.000 organisaties geregistreerd als anbi. Het gaat bijvoorbeeld om goede doelen, culturele instellingen, kerken en andere religieuze instellingen.

Sekte

Scientology is volgens critici zou het een gevaarlijke sekte zijn. De kerk ontkent dat. De religieuze organisatie werd in 1954 opgericht door de Amerikaanse sciencefictionschrijver Ron Hubbard en zegt te streven naar een wereld vrij van oorlog, misdaad en waanzin. In de Verenigde Staten, waar de organisatie als een religie beschouwd wordt, heeft Scientology veel aanhang in Hollywood. Inmiddels is Scientology naar eigen zeggen in meer dan 190 landen en gebieden actief.