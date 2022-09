Van Rij zegt nog niets over wenselijkheid baby-bv

Door een bv op te richten voor een pasgeboren baby kunnen ouders erf- en schenkbelasting ontwijken. Staatssecretaris Van Rij wil pas op Prinsjesdag zeggen of hij de baby-bv onwenselijk vindt.

Bij een baby-bv richten ouders een bedrijf op met als rechtsvorm een bv. De aandelen komen in handen van de baby. Vervolgens gaan de ouders voor de bv werken en zetten zij het bedrijf voort. Als de waarde van de aandelen stijgt, komt dat voordeel bij de baby terecht. Dit is geen belaste schenking, omdat sinds de oprichting de ouders nooit de voordelen in handen hebben gehad. Op deze manier wordt erf- en schenkbelasting voorkomen.

Handels- en UBO-register

D66-Kamerlid Romke de Jong wilde van staatssecretaris Van Rij weten of hij deze belastingconstructie onwenselijk vindt. In zijn antwoord stelt de bewindspersoon dat het kabinetsstandpunt hierover pas met Prinsjesdag bekend gemaakt wordt. Wel heeft hij laten onderzoeken hoeveel ‘baby-bv’s’ er zijn in Nederland. Volgens de Kamer van Koophandel stonden er op 19 augustus 2022 in het Handelsregister 104 minderjarigen als enig aandeelhouders van een bv of nv geregistreerd. In het Handelsregister worden uitsluitend enig aandeelhouders geregistreerd. In het UBO-register waren op 23 augustus 2022 153 entiteiten geregistreerd waarbij een minderjarige een aandelenbelang van meer dan 50% heeft. Daarvan betreft het bij 86 entiteiten een enig aandeelhouder, bij 67 zijn meerdere aandeelhouders. Bij de 153 entiteiten is sprake van 142 afzonderlijke personen (sommigen hebben belangen in meerdere entiteiten).

Belast

In de situatie dat een minderjarige ook directeur van een bv is, wordt het loon dat hij als directeur geniet, bij hem in box 1 (progressief) belast als loon uit dienstbetrekking waarbij de gebruikelijkloonregeling van toepassing kan zijn. Indien een minderjarige als aanmerkelijkbelanghouder wordt aangemerkt, wordt het inkomen daaruit toegerekend aan de ouders die het gezag uitoefenen. Dit inkomen is belast in box 2. Indien de minderjarige niet als aanmerkelijkbelanghouder wordt aangemerkt, wordt het inkomen uit de aandelen bij de ouders belast in box 3.

Ouderlijk gezag

Op grond van het personen- en familierecht geldt dat minderjarigen onder gezag staan van hun ouder. Dat betekent dat de zeggenschap en verantwoordelijkheid met betrekking tot de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte, tijdens de minderjarigheid van een kind door zijn ouders worden gevoerd. Alleen met toestemming van zijn ouders voor een bepaalde rechtshandeling of een bepaald doel is een minderjarige bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen.

Meerderjarig

Zodra het kind meerderjarig wordt, beheert het kind in beginsel zelf zijn vermogen en kan daarover beschikken en dit beheren. Er zijn diverse mogelijkheden bij de vormgeving van de schenking en van de zeggenschap over de vennootschap voor de ouders om de zeggenschap te kunnen behouden als het kind meerderjarig is geworden. Of de structuur van het oprichten van een nieuwe bv en overdracht van (certificaten van) aandelen aan (minderjarige) kinderen voordelig is, hangt vooral af van de waardering op het moment van schenking en de vraag of de economische overheveling nadien door waardeaangroei onder het schenkingsbegrip valt en daarmee met schenkbelasting kan worden belast.

Download hier de antwoorden van staatssecretaris Van Rij.