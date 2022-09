ECB neemt grootste rentestap in 20 jaar

Met een ongekende renteverhoging van 75 basispunten voert de ECB de strijd tegen de inflatie op. Het depositotarief komt op 0,75%, de beleningsrente gaat naar 1,25%.

Het is voor het eerst sinds 1999 dat de ECB zo’n grote stap zet. Voor de markt kwam die echter niet onverwachts. Dat komt omdat de inflatie al tijden veel te hoog is. De ECB denkt dat die dit jaar zal uitkomen op 8,1% en volgend jaar op 5,5%. Pas in 2024 keert de inflatie terug naar het gewenste niveau van rond de 2%. De Europese Centrale Bank heeft een verdere renteverhoging in het vooruitzicht gesteld.